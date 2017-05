Anwendungsentwicklung ist ein breites Fachgebiet

Das Thema Online-Marketing ist ein weit auslegbarer Begriff. Für erfolgreiches Marketing müssen viele Aufgaben abgearbeitet werden. Ein Bereich dabei ist die Online Präsenz. Damit ein sauberes Auftreten im Internet gewährleistet werden kann, muss die Software dementsprechend reibungslos funktionieren. Die Anwendungsentwicklung beschäftigt sich mit dieser Aufgabe. Mit der richtigen Software können dann auch die visuellen Bedürfnisse perfekt umgesetzt werden.

Apps als großes Anwendungsgebiet

Mittlerweile sind Apps auf Smartphone oder Tablet nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken. Jeder nutzt diese täglich und weiß oft nicht was im Hintergrund alles programmiert werden muss, damit die App so leicht zu bedienen ist. Die Programmierung ist sehr umfangreich und für jedes Projekt muss individuell auf die Kundenwünsche eingegangen werden. Es ist die wichtigste Aufgabe, dass jedes Endprodukt anders aussieht, damit die Individualität des einzelnen Kunden erhalten bleibt. Kreative Köpfe sitzen an der sogenannten Frontendentwicklung und sind für die visuelle Gestaltung der App zuständig. Auf der anderen Seite der Entwicklung befinden sich die Backendprogrammierer. Sind die grafischen Planungen soweit abgeschlossen ist es die Aufgabe der Backend-Entwickler diese programmiertechnisch umzusetzen.

Andere Anwendungsgebiete

Neben den Apps findet die Anwendungsentwicklung unter anderem bei der visuellen Umsetzung von Wetterkarten Anwendung. Dabei wurde das Design der Wetterkarten und Wolken durch die Anwendungsentwickler erstellt und eine einfache Navigation zur Erstellung der Wetterkarten programmiert. So ist es für den Meteorologen sehr einfach aus seinen komplexen Datenbanken die Werte herauszufiltern und anschließend die Wetterkarten zu erstellen. Der Zuschauer kann anhand der einfachen grafischen Darstellungen der Wetterkarten sehr leicht die News nachvollziehen.

Ein anderes Anwendungsgebiet sind die riesigen Touchscreendisplays, die vermehrt bei der Darstellung von Wahlergebnissen in den Nachrichten genutzt werden. Die Ergebnisse und viele Statistiken können gut anschaulich dargestellt werden und der Moderator kann leicht durch die unterschiedlichen Menüpunkte navigieren. Des Weiteren besteht die Möglichkeit die neuesten Wahlergebnisse oder Umfragewerte in das CMS einzutragen und ein schneller Zugriff durch mehrere miteinander arbeitende Computer wird gewährleistet.

Anwendungstechnik in der Mobilbranche

In der Autobranche wird Anwendungstechnik ein immer wichtigeres Stichwort. Ohne Computer im Auto läuft fast nichts mehr. Vor allem bei der Sicherheitsfrage analysieren Computer mögliche Gefahren und greifen notfalls schon ein. So gibt es Warn- und Assitenzsysteme, die über ein Touchdisplay im Auto abgerufen werden können. Das Display gibt einen optischen Eindruck wie das Auto die Umgebung wahrnimmt und analysiert. Über ein eigebautes CMS hat der Fahrer zusätzlich die Möglichkeit Texte und Bilder auszutauschen. Die Zukunft wird also noch viel mehr Computereinsätze bereit halten und somit wird auch die Anwendungsentwicklung immer mehr Zulauf erhalten.