Aufkleber als Marketing?

Die bunten Bereiche der Marketingwelt betreten? Mit Aufkleber und Stickern gar kein Problem. Um Marken-, Produkt-, oder Außenwerbung zu machen, können Aufkleber als Marketinginstrument genau das Richtige sein. Besonders in Schaufenstern oder als Autowerbung können sich Sticker sehr gut eignen. Wenn Sie Aufkleber gestalten sollten Sie darauf achten, dass die Qualität sehr gut ist. Es unterscheiden sich unterschiedliche Druckarten. Wenn Sie Autowerbung machen möchten, müssen Sie zudem darauf achten, dass die Aufkleber wetterbeständig sind.

Aufkleber können eine sehr gute Wirkung auf den potentiellen Kunden haben. Aufkleber sind sehr kleine Werbeflächen die überall angebracht werden können. Szenebars, Sportclubs oder andere Verein können möglicherweise auch davon profitieren, dass die Mitglieder die Sticker nicht ganz legal in der Stadt oder auf Toiletten anbringen. Diese Werbefläche ist kostenlos und muss nicht monatlich bezahlt werden. Wenn man sich mal auf so manchen Toiletten in irgendwelchen Bars umschaut sieht man manchmal Sticker die wahrscheinlich schon 15 Jahre oder noch älter sind. Die Aufkleber-Druckereien können die Sticker in allen Varianten herstellen.

Nicht nur die Werbefläche ist kostenlos, sondern das Drucken im Allgemeinen kostet auch nicht viel Geld. Der Kreativität sind in diesem Bereich keine Grenzen gesetzt und es kann fast alles umgesetzt werden was Sie wünschen. Dazu gehören auch Gewinnspiele oder personalisierte Sticker. Besonders für Firmen die exklusivere Artikel herstellen kann ein Aufkleber mit Hochglanz- oder Mattlack das gewisse Extra sein. Aber auch spezielle Wünsche, wie ganz bestimmte Sonderfarben sind kein Problem, das könnte z.B. Chrom oder Gold sein. Durch die heutigen Drucker können die Farbwünsche schon so gut umgesetzt werden, dass die bestimmten Flächen genauso Glänzen wie echte Edelmetalle.

Sticker mit Etiketten

Ob Etikett oder QR-Code –Es können sogar Aufkleber mit Code oder Seriennummern gedruckt werden. Das kann die Logistik deutlich vereinfachen. Wenn die Aufkleber eine gute Qualität haben können die Daten direkt von der EDV Abteilung verarbeitet werden können. Besonders bei Artikeln bei denen die Aufkleber lange an der Verpackung haften müssen oder Umwelteinflüssen ausgesetzt sind, können qualitativ hochwertige Artikel von Vorteil sein.

Aufkleber drucken lassen ist ganz einfach

Wenn Sie einen Aufkleber drucken lassen, sollten Sie sich zunächst einmal über das Motiv schlüssig sein. Für große Firmen kann es sich lohnen, einen externen Designer zu beauftragen der ein cooles Logo macht, welches die ganze Aufmerksamkeit auf die Marke zieht. Dann können Sie die Datei in eine Druckerei vor Ort oder bei einer Online Druckerei in Auftrag geben. Bei Online Druckereien geht das ganz einfach. Einfach in dem Programm auf der Internetseite hochladen und in den Warenkorb legen. Um den Rest kümmert sich das Unternehmen.