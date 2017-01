Aufkleber werden als Werbemittel oft unterschätzt. Wenn man an Aufkleber denkt, denkt man vielleicht zunächst an nervige, halb abgerissene Aufkleber, die auf Laternenpfählen und an Bushaltestellen kleben, aber tatsächlich haben Aufkleber einen großen Nutzen für Firmen.

Es gibt nämlich noch viele weitere und seriösere Flächen, auf denen man Aufkleber platzieren kann. Wenn Sie noch Aufkleber für ihre Firma brauchen, dann finden Sie auf aufkleber-Produktion.de sicherlich die richtigen Sticker.

Aufkleber auf Produkten

Gerade wenn Sie Produkte herstellen, dann sollten Sie auf jeden Fall das Logo Ihrer Firma auf die Produkte bringen. Wie geht das besser als mit Aufklebern? Kleben Sie einfach Ihr Logo auf das fertige Produkt oder die Verpackung und schon weiß der Kunde genau, bei wem er nachbestellen kann. Besonders edel wirken dabei Gel-Aufkleber. Die heben sich im wahrsten Sinne des Wortes von der Masse ab, da eine spezielle Gel-Schicht die Sticker zu 3D-Aufklebern macht. Auch wenn Sie nur kleine Anlagenteile herstellen – Ihr Logo sollte stets zu sehen sein.

Aufkleber als Werbegeschenk

Ob auf Messen oder am heimischen Standort, wenn die Kunden zu Ihnen kommen, dann lohnt es sich immer, Sticker als Werbeartikel liegen zu haben. Mit Stickern wecken Sie das innere Spielkind in Ihren Kunden, denn die liegen am Ende nicht nur rum, die kann man auch aufkleben. So simpel das auch klingen mag, versuchen Sie es einmal auf Ihrem Messestand. Sie werden sehen, dass sich die Kunden gerne auch mal einen Aufkleber mitnehmen. Wenn der besonders ansprechend gestaltet ist und z.B. einen witzigen Spruch, passend zu Ihrem Unternehmen, aufweist, dann werden die Kunden sicherlich selbst gerne zu Werbeträgern. So werden Aufkleber ganz schnell zu sehr effektiven Werbeartikeln.

Aufkleber mit QR-Code

Wenn Sie ihren Kunden kostenlose Werbesticker mitgeben, dann geben Sie Ihnen gleichzeitig die Chance, sich mit Ihrer Firma zu identifizieren. Natürlich können Sie auch Neu-Kunden mit Aufklebern werben, und zwar, indem Sie Ihren Sticker besonders informativ gestalten. Damit ist nicht gemeint, dass Sie viel Text auf den Sticker schreiben sollen, denn heutzutage suchen sich die meisten Leute ihre Informationen aus dem Internet zusammen. Warum also nicht mit dem Trend mitgehen und QR-Codes auf die Sticker drucken? Damit schaffen Sie die Verbindung von Print-Werbematerial zu dem Besuch auf Ihrer Website.