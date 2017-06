Bedruckte Werbemittel stärken die Corporate Identity

Das Erscheinungsbild des jeweiligen Unternehmens in der Öffentlichkeit, welches auch unter dem Begriff Corporate Identity bekannt ist, ist für die Unternehmen sehr wichtig. Besonders in Branchen, in denen ein hoher Wettbewerb herrscht, entscheiden oft Werbeanzeigen in der Öffentlichkeit über jeden einzelnen Kunden. Ein Teilbereich der Corporate Identity stellt das Corporate Branding dar, welches für die Entwicklung der Unternehmensmarke zuständig ist und mit Hilfe von verschiedenen Werbemitteln bzw. Werbekampagnen gestärkt werden kann.

Innerhalb des Corporate Branding nimmt das Corporate Design eine bedeutende Rolle ein. Jedes Unternehmen besitzt in der Regel ein Firmenlogo oder einen Firmenschriftzug, welches unter anderem auch auf der Berufskleidung, Briefpapier, Schreibblöcke oder den Firmenfahrzeugen Platz findet. Dadurch und mit weiteren bedruckten Produkten wie Flyer, Broschüren oder Poster zeigt das Unternehmen eine gewisse Präsenz in der Öffentlichkeit. Bei der Gestaltung der Werbemittel, die auf www.leinebergland-druck.de bedruckt werden können, kann sich an der bereits vorhandenen Corporate Identity orientiert werden. Darüber hinaus ist es jedoch auch in einigen Fällen sinnvoll, mit Hilfe von Grafikdesigner und Marketingexperten eine neue Corporate Identity aufzubauen.

Großformate drucken lassen

Zusätzlich zu der Gestaltung der unterschiedlichen kleineren Werbemittel eignen sich häufig auch großformatig bedruckte Werbeflächen. Dazu zählen unter anderem Aufkleber oder Banner, welche an Hauswänden oder Fassaden angebracht werden und zu einem hohen Wiedererkennungswert der Marke des Unternehmens führen sollen. Nach dem Druck der Werbemittel sollte die Montage fachgerecht durchgeführt werden. Dies schließt auch die optimale Position des Werbemittels ein, bei der Sie sich ebenfalls beraten lassen sollten, damit ein optimaler Werbeeffekt erzielt werden kann.

Kurz vor Autobahnausfahrten erkennt man schon häufig sehr große Werbeschilder in großer Höhe. Diese Art von Werbemittel ist ebenfalls gut geeignet, da diese zum Beispiel über Restaurants oder sonstige Geschäfte auf dem Rastplatz aufmerksam machen. Die aus Aluminium Verbund und aus unterschiedlichen Veredelungen bestehenden bedruckbaren Schilder können je nach Bedarf bis zu einer Größe von 5 mal 2,50m bestellt werden.

Messeauftritte gestalten

Sollen Produkte oder die Dienstleistungen der Öffentlichkeit präsentiert werden, eignen sich Auftritte bei geeigneten, thematisch passenden Messen besonders gut. Wenn Sie sich für einen Messeauftritt entschieden haben, sollten Sie sich eine fachmännische Beratung über die Gestaltungskonzepte des Messestandes einholen. Die zur Verfügung stehende Messewand sollte ansprechend gestaltet werden, sodass die Besucher der Messe auf den Stand aufmerksam gemacht werden. Zusätzlich zu der eigentlichen Messewand sind die leicht aufzubauenden Roll-Up Displays, die in verschiedenen Größen bestellt werden können und eine gut lesbare Werbefläche für die Unternehmenspräsentation bieten, gut geeignet.