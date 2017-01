Call-Service Dienstleister

Der Call-Service als Marketinginstrument. Die Werbung nimmt für Unternehmen einen immer höheren Stellenwert in unserer heutigen Zeit ein. Nicht nur im Fernsehen, Radio oder auf Plakaten spielt die Werbung eine Rolle, sondern auch das Internet dient immer mehr als Werbeplattform. Dabei spielen vor allem das Online-Marketing und das Social-Media-Netzwerk eine Rolle. Denn welche große Firma hat schon kein Interesse, bei Google leicht zu finden zu sein und viele Facebook-Fans zu haben?

Doch es gibt noch eine weitere Werbestrategie, nämlich die Telefonwerbung. Der direkte Kontakt zu Kunden spielt eine große Rolle, da so individuell auf Kunden eingegangen werden kann und deren Bedürfnisse und Wünsche berücksichtigt werden können. Zudem kann ein Dienstleister für Call-Services wichtige Sekretariatsfunktionen übernehmen, so dass sie auch nach 17 Uhr noch erreichbar sind und Anrufe entgegen genommen werden können oder Telefonate geführt werden können. Die Bezahlung erfolgt dabei minutengenau, sie zahlen also nur das, was auch geleistet wurde.

Tolle Arbeitserleichterung

Stellen Sie sich einmal vor, Ihnen würde das morgendliche Abhören des Anrufers abgenommen. Ihr Team könnte mit der zusätzlichen Zeit viel profitable Arbeit leisten und würde nicht mehr so enorm in Stress geraten. Zudem könnten – je nach Branche – Notfälle direkt und gezielt weitergeleitet werden, da das Wohl des Kunden bzw. des Patienten im Vordergrund steht.

Sind Sie ein Marketingunternehmen oder ein Unternehmen, welches telefonisch Ihre Produkte oder Dienstleistungen verkaufen oder bewerben will bzw. Marktforschungsstudien durchführen will? Dann sollten Sie sich Gedanken darüber machen, ob Sie nicht ein solches Unternehmen beauftragen. Denn Marktforschung ist wichtig, damit können Sie herausfinden, wie intensiv Ihre Produkte oder Dienstleistungen genutzt werden, was sie verbessern können, was Kundenwünsche sind und so weiter. Sie sparen dadurch teures Personal ein und können gewisse Sachen durch hochwertige Beratungen erledigen lassen.

Die Wahl des richtigen Call-Service

Achten sollten Sie bei der Wahl des Unternehmens bzw. Ihres Call-Service Agenten darauf, dass dieser eine gut zu verstehende und angenehme Stimme besitzt, er sollte in Stresssituationen gut und professionell reagieren können und gleichzeitig in jeder Situation freundlich, aber bestimmt reagieren. Zudem sollte der Call-Agent mit PC’s vertraut sein und schnell und effektiv arbeiten können. Wenn diese Kriterien erfüllt sind, kann die Hilfe durch ein solches Unternehmen wertvolle Zeit- und Kostenersparnis, sowie eine gewisse Stressresistenz bewirken.

Unterschieden wird außerdem zwischen aktivem Callcenter-Agenten, welcher selber anruft, und passivem Callcenter-Agenten, welcher angerufen wird und dann auf die Kunden eingeht. Welche Art Sie benötigen, hängt von Ihren individuellen Wünschen und natürlich von Ihrer Branche ab. Lassen Sie sich informieren und inspirieren, um den für Sie besten Service zu finden, sie werden es nicht bereuen!