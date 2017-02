Der Allesdrucker – Die Online Druckerei aus dem bayerischen Wald

Wer die unterschiedlichsten Druckartikel benötigt und dafür einen attraktiven Preis bezahlen möchte, der kann sich Angebote von vielen verschiedenen Spezial-Druckereien einholen – oder er wendet sich direkt an die Allesdrucker GmbH. Unter www.allesdrucker.de bietet die junge, dynamische Online-Druckerei aus dem Bayerischen Wald ein umfangreiches Sortiment an hochwertigen Druckartikeln an. Von der Visitenkarte bis zum großflächigen Werbebanner: Wer sich für die Allesdrucker GmbH entscheidet, erhält alle Druckartikel in höchster Druckqualität aus einer Hand – und das zu erstaunlich niedrigem Preis. Wie geht das?

Die Philosophie von Allesdrucker

Die Allesdrucker GmbH garantiert ihren Kunden Druckartikel in höchster Qualität zu ausgesprochen günstigem Preis. Damit das Unternehmen diese Versprechen halten kann, wird auf teuren Werbe-Schnickschnack bewusst verzichtet. Die Druckspezialisten von Allesdrucker brauchen keine Hochglanzprospekte, aufwändige Eigenwerbung oder dicke Kataloge. Auch auf Sponsoring, Messeauftritte und andere antike Werbemaßnahmen wird konsequent verzichtet. So entstehen deutlich weniger Werbekosten, die letztlich doch nur auf den Endpreis umgelegt würden. Einzig für Online Marketing geben die Macher der Allesdrucker GmbH wohl überlegt etwas Geld aus.

Stattdessen setzt die junge Druckerei aus Niederbayern auf den Direktvertrieb über das Internet – und ermöglicht so auch Existenzgründern und Kleinunternehmen, ihre Produkte oder Dienstleitungen mit qualitativ hochwertigen Druckartikeln zu bewerben. Denn vor allem für kleine und neue Unternehmen gilt noch immer: Wer nicht wirbt, der stirbt! Und damit sich jeder von der hohen Qualität und dem exzellenten Service überzeugen kann, bietet Allesdrucker seinen Neukunden sogar einen fünfprozentigen Rabatt auf den ersten Einkauf.

Regionalität und Umweltschutz sind Werte, die bei der Allesdrucker GmbH eine große Rolle spielen. Die Druckerei produziert ausschließlich in ihrer Heimat im Bayerischen Wald und achtet bei der Auswahl der Zulieferer auf eine regionale Nähe. So entsteht höchste Druckqualität Made in Germany. Dank umweltfreundlicher Latexdruckverfahren und die Verwendung von holzfreiem Papier setzt die Allesdrucker GmbH auch auf umweltschonende Druckartikel – und 100 % bayerischen Qualitätsdruck!

Modernste Drucktechnik für beste Qualität

Die Allesdrucker GmbH steht für hochwertige Druckartikel – und diese werden selbstverständlich mit modernsten Digitaldruckmaschinen produziert. Die Stärke dieser Online-Druckerei sind vor allem Großformatdrucke wie Werbeschilder und – planen sowie Fahnen aller Art. Doch auch Magnetfolien, Messedisplays, Aufkleber, Fotogeschenke und Werbeartikel stellt Allesdrucker her – zu erstaunlich günstigem Preis und in allerhöchster Druckqualität.

Druckartikel, die so bunt sind wie die Welt selbst – dafür verwendet die Allesdrucker GmbH ihren High-End Plattendirektdruck. Dank der Nyala2 von Swissprint (siehe Bild unten), die bis zu neun Farben drucken kann, bietet der Nonplusultra-Schilderdruck naturgetreue Hauttöne und allerfeinste Schattierungen. Mit einer maximalen Druckbreite von 3,20 m und 1350 dpi Auflösung bleiben hier keine Schilderdruck-Wünsche offen! Und auch im Bereich des Zuschnitts der Druckartikel ist die Online-Druckerei auf dem neusten Stand: Der Zünd G3 Digital Cutter gilt als einer der leistungsfähigsten Schneideplotter auf dem Markt. Er sorgt zuverlässig für den schnellen und präzisen Zuschnitt Ihrer Druckartikel.

Und es geht noch größer: Moderne Werbeplanen im High-End-Druck produziert die Allesdrucker GmbH mit ihrer Latex3000 Druckmaschine von HP. Die verwendete Tinte auf Latexbasis ist nicht nur umweltschonend, sondern sorgt auch für eine exzellente Farbwiedergabe. Diese Maschine druckt Werbeplanen in perfekter Fotoqualität in drei Metern Breite oder mehr. Die Kratzfestigkeit des Drucks auf dem Planenmaterial sorgt dafür, dass Sie diese hochwertigen Druckartikel erfreulich lang verwenden und immer wieder einsetzen können.

Hochwertige Druckartikel in jeder Größe

Die Allesdrucker GmbH ist seit über zehn Jahren ein Spezialist für den kostengünstigen Druck von großformatiger Werbung wie Planen, Schilder, Fahnen und Displays. Aber auch in den Bereichen Print-Medien, aufklebbare Folien, Fotogeschenke und Werbeartikel produziert das Unternehmen Druckartikel in überzeugender Qualität. Der folgende Überblick stellt die erstaunliche Bandbreite der niederbayerischen Online-Druckerei vor:

Werbeplanen, Displaysysteme und Rollups gibt es bei der Allesdrucker GmbH für in allen gewünschten Formaten und überwältigend großer Auswahl. Sie können sich darauf verlassen, dass für jedes Werbebudget und jeden Zweck das passende System dabei ist. Besonders hervorzuheben ist das brandneue MAGSEE Displaysystem, das einen Bannerwechsel innerhalb von 5 Sekunden ermöglicht – und zwar völlig ohne die Verwendung von Werkzeug!

Sie möchten Werbe- oder Nationalfahnen drucken lassen? Dann sind Sie bei dieser Onlinedruckerei an der richtigen Adresse. Hier gibt es alle gängigen Fahnenarten als Druckartikel – ganz egal, ob Schwenk-, Zaun- oder Hissfahnen. Selbstverständlich werden auch Autofahnen mit Ihrem Wunschmotiv bedruckt. Von den absolut im Trend liegenden Beach-Flags bietet das Unternehmen gleich sechs attraktive Varianten an – da ist für jeden der richtige Druckartikel dabei.

Im Bereich der Werbeschilder bietet das Unternehmen Druckartikel aus den unterschiedlichsten Materialien. Neben Industrieschildern gibt es Schilder aus Hartschaumplatten, Aluverbundplatten, Stadur-Viscom, Polystrol, Hohlkammerplatten und Hart-PVC. Sie können also sicher sein, dass für jeden Einsatzzweck das optimale Schildermaterial zum Einsatz kommt.

Hochmodern und besonders edel sind Werbeschilder aus Acrylglas. Das Material ist fast so robust wie Messing und dabei transparent wie Glas. Wer auf ein Doppelglasschild aus Acrylglas setzt, der hat nicht nur ein beidseitig geschütztes Druckmotiv, sondern kann den eigentlichen Druckartikel mit nur einem Handgriff austauschen. Für einen häufigen Austausch des Motivs sind daher Doppelglasschilder aus Acrylglas die optimale Wahl. Wer sich für ein Werbeschild aus Edelstahl oder Messing entscheidet, kann zwischen der Hochglanz-Variante oder einer matten Oberfläche wählen. Übrigens: Alle Werbeschilder werden auf Wunsch vorgebohrt und mit dem passenden Befestigungssatz geliefert. Sie können das neue Schild also gleich aufhängen.

Die Allesdrucker GmbH kann mehr als den großformatigen Flächendruck: Auch Printmedien, Werbeartikel und GiveAways sind Druckartikel, die in höchster Qualität und zu günstigem Preis produziert werden. Hier gibt es Klassiker wie bedruckte Ballons, Schlüsselbänder und Zollstöcke. Außerdem setzt die Druckerei auf innovative Druckartikel wie Traubenzucker und Werbenüsse mit Ihrem Logo oder kultige Portemonnaies im Hunni-Style. Kalender, Visitenkarten, Briefpapier und Aufkleber gehören ebenso zum Angebot wie tolle Fotogeschenke für Ihre Lieben.

Von der Leinwand über die Tasse bis zum Kuschelkissen – die vielseitige Druckerei aus Niederbayern verziert fast jedes gewünschte Produkt mit einem hochwertigen und lang haltenden Fotodruck in strahlenden Farben.

Ihre Druckartikel: unkompliziert bestellt und schnell geliefert

Sie haben es eilig? Eine Bestellung bei der Allesdruck GmbH ist unkompliziert und die meisten Druckartikel haben eine Lieferzeit von nur wenigen Tagen. Bezahlen können Sie bequem per PayPal oder Vorkasse. Die Auslieferung erfolgt mit UPS, für größere Packstücke wird eine Spedition beauftragt. Auf Wunsch ist auch ein Expressversand möglich.

Übrigens: Bei allen Fragen und Unklarheiten stehen Ihnen kompetente Ansprechpartner unter der Service-Hotline zur Verfügung. Lassen Sie sich beraten!