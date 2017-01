Der Messestand als Eyecatcher

Sie und ihr Unternehmen haben demnächst einen Messe Termin aber Sie wissen nicht wie Sie ihr Unternehmen gut in Szene setzen und es für alle sichtbar und verständlich präsentieren können? Wie wäre es, wenn Sie ihren kompletten Messestand mit ihrem Logo und Informationen zu ihren Produkten in greifbarer Nähe aufbauen, sodass niemand einfach so, ohne einen Blick auf ihren Stand zu werfen an ihnen vorbei läuft.

Im Internet gibt es zahlreiche Produkte, die ihnen bei einem guten Auftritt vor Kunden auf vielen verschiedenen Veranstaltungen helfen können. Messetheken und Aufstellbanner, sowie Prospektständer gibt es z. B. hier bei www.hessen-displays.com. Für kurze Kundengespräche sind außerdem Stehtische und Barhocker für Ihren Messestand online verfügbar.

Wie werde ich zum Hingucker

Auf Messen haben Sie, je nach Buchung und Preis einen bestimmten Bereich, in welchem Sie ihren Messestand aufbauen können. Mit den passenden Artikeln können Sie ihren Stand zum Eyecatcher für die Messebesucher gestalten. Haben Sie eine längliche Standfläche auf Ihrem Messestand, stellen Sie Links und Rechts Banner mit ihrem Logo auf und, wenn möglich einen Kundenstopper, ebenfalls mit Logo und Konditionen in die Mitte des Gangs vor ihren Stand um noch mehr Aufmerksamkeit zu bekommen.

Haben Sie eine Hallenecke zugewiesen bekommen stellen Sie ebenfalls an beiden Enden des Standes ihr Logo in Form einer Leuchtsäule oder einer Fahne auf. Die farbliche Gestaltung des Messestandes sollte außerdem auch auf eine Farbe angepasst sein, welche man in dem Firmenlogo wiederfindet.

Wie rege ich die Aufmerksamkeit der Kunden an

Die meisten Kunden kommen aus Interesse oder aufgrund von besonderen Aktionen zu einem besonderen Stand. Sind Sie ein Unternehmen, welches Gewürze oder andere Lebensmittel herstellt, stellen Sie ihr Produkt in einer Kochvorführung vor und lassen Sie die Besucher probieren. Wenn Sie nicht die Möglichkeit haben, Live etwas vorzustellen zeigen Sie es in Form von kurzen Videos und Fotos über Bildschirme und reichen Sie den Interessenten vorbereitete kleine Gerichte zum probieren.

Machen Sie etwas besonderes und heben Sie sich damit von der Konkurrenz ab. Geben Sie den Kunden nach dem Besuch ihres Standes ein aussagekräftiges Werbegeschenk mit ihrem persönlichen Branding drauf mit. Als Unternehmen für Gewürze wäre es eine schöne Idee, kleine Gewürzmischungen in verschiedenen Ausführungen anzubieten.

Auf Messen und sonstigen Werbeveranstaltungen muss die Firma dem Kunden das besondere Etwas für das Interesse an speziell diesem Stand liefern. Wenn dies nicht gegeben wird und der Stand zu schlicht gestaltet und mit keinem Extra oder einer kurz Veranstaltung lockt, steht dieser für die Besucher schnell außen vor und wird sehr wenig beachtet. Machen Sie es richtig und werden Sie der Eyecatcher für die Kundschaft.