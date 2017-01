Die Bedeutung von Social Media Marketing für moderne Unternehmen

Social Media ist ein Begriff, an dem heutzutage keiner mehr vorbeikommt. Fast jeder von uns ist mittlerweile täglich in unterschiedlichen sozialen Netzwerken aktiv, weswegen sich die neuen sozialen Medien zunehmend zu einem bedeutenden Marketinginstrument für Unternehmen entwickeln.

Social Media Marketing wird immer wichtiger

Mit dem Begriff Social Media wird eine Vielzahl unterschiedlicher Medien bezeichnet, in denen die Benutzer ihre persönlichen Meinungen, Eindrücke und Informationen austauschen und miteinander teilen. Heutzutage existieren viele verschiedene Social Media Kanäle wie z. B. Blogs, soziale Netzwerke, Foto- und Videoplattformen oder Auskunftsportale, die alle ihre eigenen speziellen Charakteristika haben und Unternehmen unterschiedliche Möglichkeit bieten, durch Social Media Marketing ihre Zielgruppe anzusprechen. Einer aktuellen Studie des Bundesverbandes für Digitale Wirtschaft (BVDW) zufolge konnten Unternehmen in den letzten Jahren im Social Media Bereich große Erfolge verzeichnen. Die sozialen Medien haben in Kombination mit den geeigneten Analyse Tools insbesondere in den Bereichen Kundenbetreuung, Kundengewinnung und bei Werbekampagnen besonders positive Resultate hervorgebracht. Trotz dieser imposanten Ergebnisse scheuen sich immer noch 6 von 10 Unternehmen davor, ihre Social Media Präsenz aufzubauen. Dies ist teilweise darauf zurückzuführen, dass sich viele Unternehmen mit dieser Thematik noch nicht ausführlich genug beschäftigt haben oder dass sie keine Relevanz für ihre Produkte und Dienstleistungen sehen. Social Media als Unternehmen verwenden ist in der heutigen Zeit also nicht mehr weg zu denken.

Unterschiedliche soziale Netzwerke

Bei der Wahl der geeigneten Social Media Plattform, die optimal zu Ihren Anforderungen und Bedürfnissen passt, sind unterschiedliche Kriterien zu beachten. Es kommt in erster Linie darauf an, welche Art von Unternehmen Sie betreiben und welche Zielgruppe Sie eigentlich ansprechen wollen. Des Weiteren ist es sehr wichtig, wie Sie ihre Produkte vermarkten möchten und wie weit Sie auf Ihr Publikum eingehen möchten. In Deutschland befinden sich die Mehrzahl der User auf sozialen Netzwerken wie z. B. Facebook und Google+, wobei Facebook mit 28 Millionen Usern, die täglich auf dieser Plattform aktiv sind, das Netzwerk mit der größten Userbasis darstellt. Soziale Netzwerke, wo User vermehrt ihre Freizeit verbringen sind insbesondere für Unternehmen interessant, die im Konsumbereich aktiv sind und eine kundenorientierte Social Media Marketing-Strategie verfolgen wollen.

Einer der Gründe dafür ist, dass im direkten Vergleich zu Blogs und ähnlichen sozialen Netzwerken, die Aufnahmebereitschaft der User in diesen Netzwerken für Neues wesentlich höher ist. Ein weiterer interessanter Aspekt von Plattformen wie Facebook und Google+ ist, dass Unternehmen im direkten Dialog mit den Kunden stehen, was sowohl Vorteile als auch Nachteile mit sich bringen kann. Soziale Bilder- und Videoportale wie z. B. YouTube und Instagram sind hingegen weniger stark besucht. Business-orientierte soziale Netzwerke wie z. B. LinkedIn und Xing bieten Unternehmen die Möglichkeit Online-Recruitment zu betreiben, um neue Fachkräfte anzuwerben. Des Weiteren eignen sich business-orientierte soziale Netzwerke ideal, um B2B-Marketingstrategien erfolgreich durchzuführen und andere Unternehmen anzusprechen.

Durchdachte Social Media Strategie

Die geeignete Social Media Marketing-Strategie zu entwickeln und umzusetzen, ist ein komplizierter Prozess, der eine lange Zeit beanspruchen kann. Man muss analytisch vorgehen und vor allem viel Ausdauer mit sich bringen, um ständig neuen Content zu generieren und die Social Media Gemeinde durchgehend anzusprechen. Um ein bestmögliche Reichweite zu erzielen, können unterschiedliche Tools und Instrumente eingesetzt werden. Dazu gehören z. B. gesponserte Posts, Gewinnspiele, virale Videos und aussagekräftige Beiträge, die dem Zielpublikum interessante Informationen bieten. Des Weiteren ist es auch sehr wichtig, ein stetiges Monitoring Ihrer Social Media Aktivitäten mit den geeigneten Analyse Tools durchzuführen. Moderne Analyse Tools bieten Ihnen die Möglichkeit, die bereits erzielten Erfolge zu visualisieren und die Social Media Marketing-Kampagne jederzeit anzupassen und bei Bedarf in andere Bahnen zu lenken. Perfekt funktioniert das über das social media dashboard vom Analyse Dienst sotrender. Durch die ständige Präsenz Ihres Unternehmens in sozialen Netzwerken und eine durchdachte Social Media Marketing-Strategie wird sich Ihr Social Media Auftritt kontinuierlich weiterentwickeln und sich zunehmen zu einem wichtigen Marketinginstrument für Ihr Unternehmen entfalten.