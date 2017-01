Für einen Unternehmer ist die Werbung ein wichtiger Teil ihrer Tätigkeit. Sie müssen sich und ihre Dienstleistungen zunächst einmal bekannt machen. Viele konzentrieren sich auf das Internet, doch dadurch grenzen sie einen Großteil der Kunden aus. Nicht jeder sitzt täglich mehrere Stunden vor dem Computer. Menschen sind haptische Wesen, das heißt, sie wollen etwas in den Händen halten. Bei einem Gegenstand wie einen Flaschenöffner mit eigenem Logo erinnert sich der Kunde mit höhere Wahrscheinlichkeit an das Produkt, als wenn er eine Werbeeinblendung auf einer Internetseite sieht.

Flaschenöffner mit eigenem Logo sind nicht nur für die Getränkebranche interessant

Flaschen muss fast jeder mehrmals täglich öffnen. Somit sieht er die Werbebotschaft auf dem Flaschenöffner mit eigenem Logo häufig. Dadurch prägt sich die Firma ins Unterbewusstsein ein. Wenn er Bedarf für die Dienstleistung hat, wählt er deren Nummer. Natürlich ist für Getränkefirmen ein Flaschenöffner mit eigenem Logo optimal, doch auch andere Unternehmer sollten über diese Option nachdenken. Der Preis ist gering, der Nutzen (gemessen in ROI – Return of Investment) aber sehr groß.

Mit einem Werbegeschenk den maximalen Gewinn erzielen

Vielleicht haben Sie auch schon die Erfahrung gemacht, dass ein Unternehmer mit einem Werbeartikel einen großen Erfolg hatte. Ein anderer Unternehmer war mit einer ähnlichen Kampagne längst nicht so erfolgreich. Es gibt viele Gründe, warum eine Werbestrategie nicht gut funktioniert.

Sie müssen ein Gimmick bei der richtigen Zielgruppe platzieren. Bei einem Flaschenöffner mit eigenem Logo haben sie wenige Probleme, denn es gibt keine Zielgruppen, die diesen nicht benötigen.

Ein weiterer Faktor ist der Verkauf des Werbegeschenks. Hier werden manche Verkäufer vielleicht ein wenig irritiert sein. Sie haben richtig gelesen. Auch einen Flaschenöffner mit eigenem Logo müssen Sie verkaufen. Sie dürfen nicht einfach einige Werbegeschenke am Tresen zurücklassen. Bauen Sie die Flaschenöffner mit eigenem Logo in das Verkaufsgespräch ein. So hat der Kunde das Gefühl, dass es sich um etwas Wertvolles handelt. Erwähnen Sie ruhig die Materialeigenschaften und weitere Vorzüge des Geschenks. Daselbe gilt für andere Werbegeschenke wie zum Beispiel eine bedruckte Parkscheibe mit Eiskratzer.

Flaschenöffner mit eigenem Logo in verschiedenen Ausführungen

Wenn Sie auf der Internetseite allesdrucker.de einen Flaschenöffner mit eigenem Logo bestellen, haben Sie zunächst die Wahl zwischen verschiedenen Ringfarben. Die Farbe soll mit Ihrem Logo harmonieren. Sie können wählen zwischen blau, rot, grün, gelb oder schwarz. Die Oberfläche können Sie nach eigenen Wünschen gestalten oder von der Druckerei gestalten lassen. Die Unterseite ist außen weiß und innen in der jeweiligen Ringfarbe.

Bei einem Flaschenöffner mit eigenem Logo ist es wichtig, dass er lange haltbar ist. Das zeigt sich auch in der Farbbeständigkeit. Ganz besonders belastet ist der Ring. Wenn die Farbe schon nach wenigen Öffnungen abblättert, macht das einen sehr schlechten Eindruck. Die Flaschenöffner sind deshalb aus sehr hochwertigem Material gefertigt, so dass sie auch mehrere Öffnungen unbeschadet überstehen.

Ein aussagekräftiges Logo ist entscheidend

Sollten Sie schon ein Logo haben, dann benutzen Sie dieses natürlich. Die Kunden sind daran gewöhnt und so ist der Wiedererkennungseffekt am größten. Falls Sie ein Jungunternehmer sind oder bislang ohne Logo ausgekommen sind, ist es jetzt an der Zeit ein passendes zu entwerfen. Wenn sie gerne kreativ sind und ein Gespürt für Farben und Formen haben, können Sie sich selbst ans Werk machen. Wichtigste Voraussetzung ist, dass Sie genügend Zeit haben. Zwar gibt es einige Programme, die Ihnen dabei helfen, trotzdem ist es manchmal eine langwierige Aufgabe. Frustrationen bleiben da nicht immer aus, denn nicht jeder Entwurf ist an Anhieb perfekt.

Einfacher und stressfreier geht es mit einem Grafiker. Im Internet gibt es einige Marktplätze, auf denen sogenannte Freelancer inserieren. Diese kosten meist nicht viel und leisten hervorragende Arbeit. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, sich das Logo von der genannten Druckerei designen zu lassen. Im Bestellprozess (siehe unten) gibt es eine entsprechende Maske. Der Kunde gibt seine Ideen für einen Flaschenöffner mit eigenem Logo ein und er erhält eine E-Mail mit einem Kostenvoranschlag. Nun kann er entscheiden, ob er diesen annimmt oder nicht.

Einfacher Bestellprozess online beim Allesdrucker

Einen Flaschenöffner mit eigenem Logo können Sie ganz einfach online bestellen. Einfach auf der entsprechenden Seite die Anzahl eingeben und die Farbe des Rings. Sie sehen dann sofort den Brutto- und den Nettopreis und außerdem die Versandkosten. Auf der nächsten Seite können Sie das Logo hochladen. Dieses muss in den gängigen Grafikdateiformaten vorhanden sein. Falls Sie ein Logo im Format pdf haben, dann können Sie das ebenfalls hochladen. Als Alternative können Sie die Datei auch per E-Mail als Anhang schicken. Falls Sie den Postweg bevorzugen, dann schicken Sie einfach den Datenträger (DVD, CD oder USB-Stick) mit der Post.

Wie oben erwähnt können Sie auf dieser Seite auch den Auftrag für ein Logo geben. Einfach in das Feld eintragen was Sie wünschen und Sie erhalten umgehend einen Kostenvoranschlag.

Bei der Bezahlung stehen Ihnen zwei Optionen zur Auswahl. Entweder Sie begleichen die Rechnung direkt nach Erhalt. Wenn das Geld bei der Firma eingegangen ist, werden die Flaschenöffner mit eigenem Logo produziert.

Schneller geht es mit PayPal. Dieses Onlinezahlungssystem hat den Vorteil, dass das Geld sofort beim Kunden ist. Sie haben somit die Flaschenöffner mit eigenem Logo schneller in der Hand und können damit Umsatz machen.