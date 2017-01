Neue Fotogeschenkidee für Biker (Mountainbike)

Photo-Wheel – Das ideale Fotogeschenk mit Kultwert für Biker

Das Fotogeschenk erfreut sich seit den vergangenen Jahren immer stärkerer Beliebtheit. In Form eines Fotobuchs mit den schönsten Urlaubserinnerungen, als Druck auf der Kaffeetasse, als Fotokalender und vieles mehr. Diese Geschenkidee hat zahlreiche Ausprägungen. Beliebt sind besonders ungewöhnliche Fotogeschenke, die aus der Masse hervorstechen. Ein ebenso starker Trend ist das Fahrrad- und Mountainbike fahren. Dies lässt sich beispielsweise aus den in den vergangenen Jahren steigenden Umsätzen im Verkauf der ‚Drahtesel‘ ablesen. Nun gibt es eine neue Geschenkidee, welche die Leidenschaft für das Biken und schöne Fotos zusammenbringt. Wie das geht? Mit Photo-Wheel, dem Fotogeschenk für echte Bike Freunde.

Das Produkt Photo-Wheel stellt eine Weltneuheit auf dem Fotogeschenke Markt dar und ist eine Erfindung der Allesdrucker GmbH. Es richtet sich speziell an Biker, also Fahrrad-, Rennrad- und Motorradfahrer mit einer wahren Leidenschaft für das Fahrradfahren, den Radsport sowie Motorradfahren. Photo-Wheel ist die passende Geschenkidee für jeden Anlass. Ein individuelles Fotogeschenk, das begeistert.

Wer und was hinter Photo-Wheel steckt

Fahrradfahren liegt ebenso im Trend wie individuelle Geschenkideen. Fotogeschenke sind ein Beispiel dafür, wie sich persönliche Erinnerungen festhalten lassen. Photo-Wheel verbindet die Leidenschaft für das Fahrradfahren, Radsport und Motorradfahren mit einer innovativen Geschenkidee zu einer neuen Art von Fotogeschenk. Ein tolles Dekorationsstück für alle Bike Liebhaber. Das Produkt stammt exklusiv von der Allesdrucker GmbH.

Wie viele gute Ideen entstand auch die zum Produkt Photo-Wheel zufällig. Michael Falkner (Bild links), CEO der Allesdrucker GmbH und selbst großer Bike Fan, entwarf und fertigte das erste Photo-Wheel für seinen Sohn. Nach einem Reifenschaden wollte er den kaputten Mantel nicht einfach entsorgen und so entstand die Idee für das Fotogeschenk. Bei diesem Prototyp sollte es nicht bleiben. Jetzt geht das Photo-Wheel in Produktion.

Das Prinzip vom Photo-Wheel Fotogeschenk:

Fahrrad- und Rennradreifen bekommen als Rahmen für Fotografien einen neuen Zweck. Für das Produkt gibt es zwei Photo-Wheel Typen: das Photo-Wheel Komplett und das Recycling Photo-Wheel. Bei der ersten Variante wird der Druck auf einem neuen Fahrradmantel der Marke Schwalbe fixiert. Auf Wunsch und nach Absprache besteht die Möglichkeit, Mäntel anderer Marken zu verwenden. Hierfür fällt ein Aufpreis an. Dieses Komplettset ist bei Lieferung fertig und kann sofort in Gebrauch genommen werden. Bei der zweiten Variante liefert die Allesdrucker GmbH den Druck sowie einen Fahrradschlauch. Mithilfe einer Luftpumpe und des gewünschten alten Reifens stellen Sie Ihr Photo-Wheel im „Used-Look“ selbst fertig. Dazu ist kein besonderes handwerkliches Geschick notwendig und das Fotogeschenk bekommt noch eine weitere persönliche Note.

Das gefällt nicht nur Bike Fans. So ist Photo-Wheel mehr als eine kreative Geschenkidee und richtet sich mit dem Recycling Photo-Wheel auch gegen die gängige Wegwerfmentalität. Das Prinzip „Aus Alt mach Neu“ funktioniert wunderbar bei diesem Fotogeschenk. So wird Photo-Wheel dank Recycling gleich in zweifacher Weise zum persönlichen Erinnerungsstück. Zum einen durch die Fotografie, zum anderen durch den Reifen, der bei vielen Touren mit dem Bike ein Begleiter war. Vielleicht ist der Anlass, dass ein altes Fahrrad nicht mehr genutzt wird. Dann bietet sich mit Photo-Wheel die Gelegenheit, die Reifen zu erhalten. Dieses Produkt ist ein schönes Beispiel dafür, dass Gegenstände neben einem funktionalen auch einen ästhetischen Zweck haben können. Ein Photo-Wheel findet als Dekoidee nahezu überall einen Platz. Es eignet sich zur Verschönerung des Hobbyraums, des Jugendzimmers oder der Garage. Auch in Geschäftsräumen ist Photo-Wheel ein echter Hingucker.

Die beiden Photo-Wheel Varianten auf einen Blick:

Photo-Wheel Komplett:

– Fertiger Druck auf neuem MTB (Mountainbike) Mantel von Schwalbe

– Weitere Markenmäntel gegen Aufpreis

– Markenschlauch zu 100 Prozent recycelbar

– Preis: 49,90 Euro (inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer)

Recycling Photo-Wheel:

– Druck auf 2 Millimeter PVC mit 60 Zentimeter Durchmesser

– Selbstmontage auf gebrauchtem 26 Zoll Fahrrad Mantel

– Markenschlauch zu 100 Prozent recycelbar

– Preis: 29,90 Euro (inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer)

Neukunden zahlen ihr Fotogeschenk per Vorauskasse via Überweisung oder PayPal. Für Bestandskunden wie Händler sind weitere Zahlungsmodalitäten möglich. Je nach der gewählten Produktart gelten Lieferzeiten zwischen vier und acht Werktagen. Die Anfertigung erfolgt nach dem Eingang der Bestellung und der Überprüfung der Druckdaten.

Das richtige Bild für Photo-Wheel

Bei der Auswahl der Fotografie sind grundsätzlich keine Grenzen gesetzt. Wählen Sie einfach Ihr Lieblingsmotiv für das Fotogeschenk aus. Ob ein Schnappschuss von der letzten Bike Tour oder eine andere Aufnahme, mit diesem Fotogeschenk setzen Sie Ihre Bilder in Szene. Jeden Druck erhalten Sie in gestochen scharfer Fotoqualität. Beachten Sie hierbei, dass sich nicht jedes Bild gemäß seiner Auflösung, geeignet ist. Beim Digitaldruck entscheidet die richtige Vorlage darüber, wie das Endprodukt letztlich aussieht. Es empfiehlt sich demnach, dass Sie das Bild sorgfältig auswählen. Der Hersteller informiert nach der Überprüfung des Bildmaterials, ob eine Verwendung infrage kommt. Für die Weiterverarbeitung der Druckdaten eignen sich am besten eine PDF-Datei in Originalgröße und eine kreisrunde Schneidekontur (Cut Contour). Falls Letztere nicht vorhanden ist, fertigt die Allesdrucker GmbH diese an. Diese Leistung ist kostenlos und Teil des Layoutservice.

So funktioniert die Anfertigung

Die Anfertigung von Photo-Wheel erfolgt in nur wenigen Schritten. Die Fotografie kommt per hochauflösendem UV-Direktdruck auf eine PVC Platte. Diese ist lediglich zwei Millimeter dick und wird so rund ausgefräst, dass sie in den neuen Rahmen passt. Als dieser dient ein neuer oder gebrauchter MTB Mantel. In diesen kommt der Druck, hinter dem im Mantel ein Schlauch ausgeblasen wird. Dadurch wird der Druck, wie in einem Bilderrahmen, fest fixiert. Fertig ist das neue Photo-Wheel. Neben dem Fotodruck gelten auch für die Rahmen, die Fahrradreifen, höchste Qualitätsansprüche. Die neuen Mantel für das Produkt Photo-Wheel Komplett stammen von der Reifenmarke Schwalbe der Ralf Bohle GmbH. Diese ist auf Reifen und Schläuche für diverse fahrbare Vehikel wie Fahrräder und Motorroller spezialisiert.

Dementsprechend robust und langlebig sind die Reifen des Herstellers. Sie bestehen aus einer speziellen Gummimischung und weisen ein hohes Maß an Elastizität auf. Durch die Aufbereitung werden die Reifen noch widerstandsfähiger. Alle, die für das Fotogeschenk Verwendung finden, sind beispielsweise witterungsbeständig. Das heißt, Photo-Wheel eignet sich drinnen wie draußen als Dekorationsgegenstand. Verschönern Sie beispielsweise die Wohnzimmerwand oder stellen Sie Photo-Wheel im Garten auf. Das Fotogeschenk ist überall ein echter Hingucker, nicht nur für Bike Fans.

Die Auswahl beim Fotogeschenk Photo-Wheel

Die Allesdrucker GmbH bietet das Produkt (Photo-Wheel) zur Einführung für 26 Zoll MTB (Mountainbike) Räder an. Für die Zukunft soll die Produktpalette auf später folgen weitere Radarten wachsen. Damit umfasst die Auswahl alle folgenden Bike Klassen:

– MTB

– Rennrad

– Cruiser

– Motorrad

Der Hersteller ermutigt Interessenten dazu, eine individuelle Anfrage für bestimmte Reifentypen zu stellen. Spezialanfertigungen werden dann nach Bedarf produziert. Alle Händler, die Interesse am Fotogeschenk Photo-Wheel haben, können sich ebenso mit der Allesdrucker GmbH in Verbindung setzen. Hierfür gibt es spezielle Konditionen, die bei Bedarf individuell angepasst werden. Auf Wunsch wird auch Marketing Material, beispielsweise in Form von Flyern oder Displays, gerne zur Verfügung gestellt.

Über den Hersteller und Ideengeber

Die Allesdrucker GmbH ist ein erfahrenes Unternehmen im Bezug auf hochwertige Drucke in der Bau-, Handwerks- und Industriebranche. Marketing Materialien sind ebenso Bestandteil der Produktion wie Werbeartikel und Fotogeschenke. Letztere Kategorie beinhaltet eine große Auswahl an Fotoleinwänden, Fotokissen und viele weitere Produkte. In dieser Rubrik finden Sie mehr als nur eine Geschenkidee. Beim Photo-Wheel handelt es sich demnach nicht um das erste Fotogeschenk des Herstellers, gleichwohl jedoch um eines der Innovativsten. Eine einzigartige und individuelle Geschenkidee, die Sie sich bald sichern können. Bestellen Sie schon jetzt Ihr persönliches Photo-Wheel.

Alle Informationen und Kontaktdaten gibt es auf http://www.allesdrucker.de und auf http://photo-wheel.com.