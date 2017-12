Eine Powerbank ist ein zusätzlicher Akku, der Strom für mobile Geräte liefert. Besonders häufig wird die Powerbank zum Nachladen des Smartphones verwendet. Aber auch E-Book-Reader, Bluetooth-Kopfhörer und Tablet-PCs können mit der Powerbank nachgeladen werden. Eine Powerbank ist in vielen verschiedenen Ausführungen. Entscheiden Sie sich für eine Powerbanks bedruckt, wenn Sie ein besonderes Werbegeschenk suchen. Alternativ entscheiden Sie sich für einen persönlichen Aufdruck, denn mit diesem wird die Powerbank bedruckt zu einem sehr individuellen Geschenk.

Funktionsweise und Nutzen der bedruckten Powerbanks

Moderne digitale Geräte sind nur noch mit einem fest integrierten Akku ausgestattet. Wenn dieser leer und keine Steckdose in der Nähe ist, geht das Gerät aus. Besonders beim Smartphone, das täglich gebraucht wird, kann dies zu einem Problem führen, denn es dient nicht nur der Kommunikation, sondern es ist im Alltag eine wichtige Hilfe. Haben Sie eine Powerbank dabei, können Sie das Smartphone einfach wieder nachladen. Dazu benötigen Sie nicht nur die Powerbank, sondern auch ein Ladekabel. Sie können das originale Ladekabel Ihres Smartphones oder eines anderen mobilen Gerätes verwenden. Die meisten Kabel basieren auf dem USB-Anschluss.

Die Powerbank ist mit zwei USB-Anschlüssen ausgestattet. Bei einem handelt es sich um einen Eingang. Dieser wird benötigt, um die Powerbank aufzuladen. Das Ladekabel ist im Lieferumfang enthalten.

Der andere Anschluss ist als Ausgang konzipiert. Über diesen Ausgang gibt die Powerbank den Ladestrom an das Gerät ab. Dies funktioniert so lange, bis die Powerbank leer ist. Dann muss sie selbst wieder nachgeladen werden. Abhängig von der Kapazität können Sie Ihr Smartphone oder andere elektronische Geräte mehrmals wieder aufladen. Auch kleinere Modelle erlauben mindestens eine volle Nachladung. So laufen Sie nie wieder Gefahr, dass Ihr Smartphone unterwegs plötzlich leer und nicht mehr benutzbar ist.

Wichtige Ausstattungsmerkmale der Powerbanks bedruckt

Mit der Powerbanks bedruckt erwerben Sie ein klassisches Powerbank-Modell, das eine gute Leistung und eine kleine kompakte Form besitzt. Die Powerbank ist flach konstruiert und an den Ecken abgerundet. So ergeben sich zwei Werbeflächen, die jede 8 x 12 mm groß ist. Auf dieser Werbefläche ist viel Platz für ein Logo, einen Spruch oder eine Kontaktadresse. Die Powerbank bedruckt ist in verschiedenen Farben erhältlich und überzeugt mit einer sehr guten Leistung. Der integrierte Akku hat eine Kapazität von 3.350 mAh. Dies reicht in jedem Fall aus, um das Smartphone einmal nachzuladen. Für kleinere Handys sind sogar zwei Nachladungen möglich. Dies geht mit der Powerbank bedruckt recht schnell.

Bereits nach zwei Stunden ist das Smartphone in voller Kapazität nachgeladen und kann danach im gleichen Umfang benutzt werden, als wäre es an der klassischen Steckdose geladen worden. Während der Ladung verbinden Sie das Smartphone mit Ihrem Netzkabel. Sie können die kleine und kompakte Powerbank in Ihrer Tasche lassen und die Powerbank trotzdem ohne Einschränkungen nutzen.

Wir geben auf die Powerbank bedruckt eine Funktionsgarantie von zwei Jahren. Dies bedeutet, dass Sie den Akku zwei Jahre lang für wenigstens eine Nachladung Ihres Akkus nutzen können. Profitieren Sie nicht nur von der einfachen Handhabung, sondern auch von dem individuellen Design, mit dem Sie Ihre Powerbank bedruckt gestalten können.

Natürlich legen wir auch auf die Sicherheit einen besonders großen Wert. Die Powerbank bedruckt wurde vom TÜV geprüft und entspricht den höchsten Sicherheitsstandards, die in Deutschland und Europa gelten.

Powerbanks bedruckt – eine Geschenkidee der besonderen Art

Sie können die Powerbank bedruckt für sich selbst bestellen oder Sie wählen ein Design zum Verschenken. Die Bestellung ist in der von Ihnen gewählten Stückzahl möglich. Dies bedeutet, dass Sie eine kleine Menge für einen besonderen privaten Anlass ebenso bestellen können wir größere Mengen.

Gestalten Sie für sich oder als Geschenk eine Powerbank bedruckt, indem Sie Ihren Namen oder einen Slogan aufdrucken lassen. So wird die Powerbanks bedruckt zu einem sehr individuellen Geschenk, dass sich von den normalen Angeboten aus dem Elektronikfachhandel unterscheidet. Wählen Sie eine Farbe, die Ihnen gefällt, und entscheiden Sie sich für eine Schriftfarbe, die zu der Grundfarbe passt oder die sich ganz bewusst von der Grundfarbe unterscheidet. Ihrem individuellen Gestaltungswunsch sind keine Grenzen gesetzt.

Sie haben auch die Möglichkeit, sich für eine Schriftart zu entscheiden und so Ihre individuellen Wünsche umzusetzen. Gestalten Sie die Powerbanks bedruckt für sich selbst, für Ihre Freunde oder für die Familie. So machen Sie anderen eine Freude mit einem individuellen Werbegeschenk und Sie sorgen dafür, dass der Akku des Smartphones niemals leer werden kann.

Innovatives und gern genutztes Werbegeschenk

Werbegeschenke werden von Kunden und Interessenten Ihrer Produkte und Dienstleistungen immer gern angenommen. Die Geschenke eignen sich sehr gut zur Verteilung auf Messen und Events. Sie können ein Werbegeschenk aber auch immer in Ihrem Büro vorrätig haben, um einen Kunden damit zu überraschen oder um für einen besonders guten Auftrag zu danken.

Wenn Sie sich für eine Powerbanks bedruckt als Werbegeschenk entscheiden, wählen Sie eine Variante, die von den Kunden gern und vor allem längere Zeit genutzt wird. Anders als ein Kugelschreiber oder ein Notizblock ist die Powerbank deutlich robuster. Die Werbefläche ist größer und Sie können besser auf sich aufmerksam machen.

Kunden nutzen die Powerbank bedruckt, wenn sie ihr Smartphone in öffentlichen Verkehrsmitteln oder im Restaurant laden möchten. Aber auch in Schule, Studium und im Büro wird die Powerbank bedruckt gern genutzt, wenn eine klassische Steckdose vom Sitzplatz aus gerade nicht so gut erreichbar ist. Wenn Sie die Powerbanks bedruckt als Werbegeschenk verteilen, nutzen Sie eine ideale Möglichkeit, um auf sich aufmerksam zu machen. Nutzen Sie die Werbefläche, um diese mit Ihrem Logo zu bedrucken oder um eine Kontaktmöglichkeit zu präsentieren. Dies kann Ihre Homepage sein, aber auch eine Telefonnummer oder einfach nur der aussagekräftige Name Ihres Unternehmens. Mit dem Smartphone werden Interessenten schnell herausfinden, wie sie mit Ihnen Kontakt aufnehmen möchten.

Größere Mengen auf Vorrat bestellen

Entscheiden Sie sich für die Bestellung größer Posten, um immer einen Vorrat zu haben. Präsentieren Sie Ihre Produkte und Dienstleistungen auf Messen und Events und bedanken Sie sich bei einem Interessenten mit der Powerbank bedruckt für ein gutes Gespräch. Sie können einige Exemplare auch unter den Interessenten verteilen lassen, um auf sich aufmerksam zu machen. Es ist empfehlenswert, einen größeren Vorrat zu bestellen, sodass Sie für jeden interessanten Kunden ein Werbegeschenk zur Hand haben.