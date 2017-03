Prospektständer als Werbemittel nutzen

Wer ein erfolgreiches Unternehmen führen möchte, kommt nicht drum herum für dieses zu werben. Werbung dient dem Zweck von den eigenen Produkten zu überzeugen, das Interesse zu wecken und neue Kunden zu gewinnen. Am liebsten werden nach wie vor Broschüren sowie Prospekte zur Werbung für das Unternehmen eingesetzt. Um diese stilvoll und praktisch in Szene zu setzen, helfen Prospektständer. So lassen sich Prospekte übersichtlich anordnen und griffbereit präsentieren.

Um einen guten Eindruck zu hinterlassen kann man einen Katalog mit professionellen Prospektaufstellern ausstellen. Viele sind variabel einsetzbar und so lassen sich verschiedene Formate der Prospekte und Broschüren gleichzeitig präsentieren. Egal ob faltbare Prospektdisplays für Messen, stationäre Faltprospektständer für Läden, oder zahlreiche andere Modelle der Werbehelfer, jeder wird hier fündig, dank einer zahlreichen Angebotsauswahl.

Unterschiedliche Prospektständer und Prospektaufsteller findet man online zu fairen Preisen und oft direkt vom Hersteller.

Displays für Prospekte & Broschüren

Viele Displays zeigen dabei, dass es bei der Präsentation nicht nur um die Funktionalität geht, sondern auch um das Design. Schließlich sollen sie Besucher, Klienten, Touristen und Mandanten dazu bewegen, Prospekte und Broschüren zu entnehmen. Hochwertige Materialien und moderne Designs helfen dabei den Prospektständer zum Hingucker werden zu lassen. Schließlich soll das Produkt nicht zum Staubfänger werden. Einerseits ist es selbstverständlich wichtig, dass der Aufsteller für viel Aufmerksamkeit sorgt und einem direkt ins Auge fällt, andererseits soll dieser sich harmonisch in das Wartezimmer, Unternehmensfoyer oder jeglichen anderen Räumen anpassen.

Zur Auswahl stehen Designs in Z-Variante, drehbar oder auch in gebogener Form. Die Wahl bleibt ganz dem persönlichem Geschmacksemfinden überlassen. Auch das Material muss nicht immer dasselbe sein. Egal ob robuster Edelstahl oder leichtes Aluminium, für jeden findet sich der richtige Aufsteller, dank meist umfangreichem Sortiment der Online-Shops.

Wer sich für den Kauf eines Prospektständers interessiert, sollte sich selbst zunächst einige Fragen beantworten. Zum einen ist es wichtig, welches Material zu einem passen würde und ob der Aufsteller in den Außen- oder Innenbereich kommen soll. Weitergehend sollte man auf die einzelnen Prospektfächer achten, da sie, wie bereits oben genannt, manchmal verschiedene Formate aufweisen. Damit es zu keinem Fehlkauf kommt, sollte man somit im Vorhinein darauf achten, ob die Fächer dem individuellen Bedarf entsprechen. Auch ob diese über ausreichend Fülltiefe verfügen sollte beachtet werden. Weitergehend ist es wichtig sich selbst zu beantworten, ob man den Prospektständer individuell benötigt und ob dieser über eine Beleuchtung verfügen soll oder nicht.