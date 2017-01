Weihnachtskarten – die Grußkarte mit viel Freude

Mit Grußkarten bringen Sie sich positiv in die Erinnerung der Kunden, Geschäftspartner und Mitarbeiter ein. Kleine Freuden zu schenken ist bei der Pflege von Beziehungen äußerst wichtig. Sowohl für den privaten als auch den beruflichen Bereich eigenen sich Grußkarten optimal. Bei uns finden Sie viele Motive, die sich individuell abstimmen lassen.

Motive für Weihnachtskarten

Die Weihnachtszeit ist eine ganz besondere Zeit. Lichter tauchen die Umgebung in romantische Orte, die Menschen sind ausgeglichener und gleichzeitig fröhlicher. Dies ist eine besondere Zeit in der Sie sich positiv in die Erinnerung der Kunden einprägen können. Mit Weihnachtskarten setzen Sie ein Zeichen, dass Ihnen Ihre Kunden oder Mitarbeiter am Herzen liegen. Ein kurzer Gruß bringt ein Lächeln hervor und motiviert für eine weitere Zusammenarbeit. Bei uns können Sie aus vielen Motiven wählen. Stellen Sie individuelle Wünsche auf, nach denen wir Ihre Grußkarten anfertigen. Klappkarten verfügen über den Vorteil, dass ein wunderschönes Motiv die Vorderseite ziert. Werden die Weihnachtskarten aufgeklappt, lässt sich darin ein kurzer Gruß, ein liebes Wort oder eine kleine Überraschung finden.

Warum Grußkarten versenden?

Eine professionelle Weihnachtskarte stärken den Bund zu Kunden, Mitarbeitern oder Geschäftspartnern. An besonderen Anlässen beweist das Versenden einer Grußkarte, dass Sie Ihr Gegenüber wertschätzen und in ihn denken. Es stärkt die Bindung, da sich der Kunde oder Mitarbeiter stetig ins Gedächtnis ruft: Die Firma XY sendet Jahr für Jahr schicke und hochwertige Weihnachtskarten, was sehr erfreulich ist. Der Kunde oder Mitarbeiter wird an einer weiteren Zusammenarbeit interessiert sein. Weiterhin ergibt sich beim Versenden von Grußkarten ein weiterer Vorteil.

Manche Kunden besuchen ein Geschäft, Online Shop oder Dienstleistungsbetrieb nur einmal. Sie kaufen oder nehmen etwas an Anspruch, was nach der Erledigung in Vergessenheit gerät. Versenden Sie Weihnachtskarten, rufen Sie sich automatisch in das Gedächtnis der Kunden zurück. Die Kunden erinnern sich, dass es Sie gibt, und nehmen Ihre Dienste ein weiteres Mal in Anspruch. Somit binden Sie Kunden an sich und sorgen dafür, dass Ihr Unternehmen auch in Zukunft erfolgreich fungiert.

Welche Motive für Grußkarten?

Welche Motive Sie für Ihre Weihnachtskarten wählen, liegt in erster Linie an Ihrem persönlichen Empfinden. Erwerben Sie Karten, die nicht Ihren Vorstellungen entsprechen, werden diese auch bei den Kunden nicht gut ankommen. Entscheiden Sie sich aus diesem Grund für Karten, die Ihrem persönlichen Geschmack entsprechen. Ein weiteres wichtiges Detail ist die Qualität. Eine Grußkarte, die als billig und minderwertig wahrgenommen wird, setzt Ihr Unternehmen automatisch zurück. Gedanken der Kunden könnten negativ ausfallen, und darauf schließen, dass Sie sich keine hochwertigen Karten leisten können.

Des Weiteren entsteht der Eindruck, dass Sie sich keinerlei Gedanken machen und einfach nur Billigkarten versenden. Eine hochwertige Qualität ist daher entscheidend für den Eindruck, den Sie bei Ihren Kunden oder Mitarbeiter hinterlassen möchten. Ein professioneller Druck auf den Karten, zeugt dafür, dass Sie ein Unternehmen mit Niveau und Geschmack sind. Wir liefern Ihnen hochwertige Weihnachtskarten mit einem erstklassigen Druck. Damit Sie keine Risiken eingehen, senden wir Ihnen gerne ein Musterexemplar zu.

Was ist beim Kauf von Weihnachtskarten zu beachten?

Neben dem professionellen Motiv ist ein einheitliches Bild ausschlaggebend. Sowohl die Karte als auch der Umschlag sollten aufeinander abgestimmt sein. Es ist möglich, dass Sie uns auch Ihr eigenes Motiv, Firmenloge oder Ähnliches zukommen lassen. Wir bedrucken die Grußkarten nach ganz Ihren Wünschen. Für individuelle Weihnachtskarten finden Sie in unserem Online Shop die Rubrik „Kartendrucke individuell„. Dort lassen sich Motive hochladen oder auswählen. Außerdem können Sie sogleich die Grußkarten beschriften und Ihren individuellen Gruß an die Kunden oder Mitarbeiter einbinden. Nachdem Sie die Grußkarten erstellt haben, gibt es die Möglichkeit, dass wir Ihnen ein Muster zusenden. Sagt Ihnen die Grußkarte zu, geben wir mit Ihrem OK die Weihnachtskarten in den Druck. Sagt Ihnen die Karte nicht zu können Sie weitere Änderungen vornehmen.

Warum Grußkarten online bestellen?

Die Macher von weihnachtskarten-web befassen sich seit langer Zeit mit dem Drucken von Grußkarten. Sie wissen, auf was es beim Drucken ankommt. Qualität und das perfekte Motiv sind ausschlaggebend, da diese den ersten Eindruck ausmachen. Der Kunde öffnet die Karte und nimmt zuerst das schöne Motiv und die Qualität des Papieres wahr. Erst im weiteren Verlauf nimmt er den persönlichen Gruß auf. Minderwertige Grußkarten motivieren den Kunden oder Mitarbeiter nicht zum Weiterlesen, was es tunlichst zu vermeiden gilt. Setzen Sie daher auf einen Partner, der Ihnen hochwertige Weihnachtskarten mit einem qualitativen Druck präsentiert.

Gehen Sie keine Risiken ein und stellen Sie noch heute Ihre Grußbotschaften zusammen, die wir Ihren Wünschen entsprechend zu Papier bringen. Kunden, Geschäftspartner oder Mitarbeiter werden von den Weihnachtskarten begeistert sein und Ihr Unternehmen weiterhin mit Respekt würdigen. Zeigen Sie mit einer kleinen Aufmerksamkeit, die Wertschätzung für den Kunden. Hochwertige Grußkarten repräsentieren Ihre Unternehmen und zeigen Ihre Kompetenz als zuverlässigen Geschäftspartner. Wir stehen Ihnen mit einer breiten Auswahl an Grußkarten jederzeit hilfreich zur Seite und erstellen die Karten nach Ihren individuellen Vorstellungen.