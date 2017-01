Werbeartikel – die clever Art der Werbung für den nachhaltigen Unternehmenserfolg

Marketing ist für Unternehmen gleich welcher Größe, eines der wichtigsten Werkzeuge für den Unternehmenserfolg. Möglichkeiten stehen zahlreich zur Auswahl, doch nicht jede ist so effektiv wie eine Eigenwerbung durch Werbeartikel. Diese bietet Ihnen zahlreiche Vorteile gegenüber anderen Marketingstrategien und sollte von jedem Unternehmen, das auf langfristigen Erfolgskurs eingerichtet ist, Beachtung erhalten. Vor allem in Zeiten des Internets wird diese Werbeform immer wichtiger.

Was sind Werbeartikel?

Unter dem Begriff Werbeartikel sind in erster Linie Produkte zu verstehen, die mit Unternehmensspezifischen Informationen bedruckt beziehungsweise bei Textilien, bestickt sind. Dazu zählen zum Beispiel das Firmenlogo, der Unternehmensname mit Kontaktdaten oder ein Werbeslogan. Dadurch wird eine Werbebotschaft an die gewünschte Zielgruppe vermittelt. In der Regel wird diese Werbeform begleitend zu besonderen Kampagnen und konzeptionell eingesetzt.

Sie dienen als Geschenke für Geschäftspartner, Kunden und potenzielle Kunden. Ganz nach dem Motto „Geschenke erhalten die Freundschaft“ wird mit einem Werbeartikel das Unternehmen in greifbare Nähe der Zielgruppe gesetzt, wodurch sich zahlreiche Vorteile sowie eine hohe Werbewirkung der Werbeartikel ergeben.

Werbewirkung von Werbeartikeln

Ein intelligentes Werbemittel wie der Werbeartikel, zeigt sich als ein „stilles“ Werbemedium der Kommunikation, bei dem eine Stärkung der Werbebotschaft erfolgt. Ob als sogenanntes Give-away-Produkt auf Messen, als Event-Erinnerung, Produktvorstellung oder als Verkaufshilfe und Erhöhung des Firmen-Bekanntheitsgrad, Studien und Umfrageuntersuchungen ergeben folgende Ergebnisse:

Während bei Zeitungs- oder Internet-Werbeanzeigen nur 26 Prozent der Verbraucher erreicht werden, liegt eine Kontaktwerbung wie ein Werbeartikel, hier bei 78 Prozent. TV- und Radiowerbungen liegen laut Marktuntersuchungen bei 32 Prozent.

Zudem wirken bedruckte Werbeartikel bei 79 Prozent der Verbraucher als nicht-störend und entsprechend lieber gesehen. TV-Werbung wird hingegen von 66 Prozent der Untersuchungsteilnehmer als störend empfunden. Die Liste führt die Briefkastenwerbung mit 78 Prozent Störfaktor an.

Die richtige Auswahl von Werbeartikeln für eine hohe Werbewirkung

Die hohe Werbewirkung und damit verbundenen Vorteile für Sie, ergibt sich dann, wenn Werbeartikel intelligent ausgesucht werden. So sind zum Beispiel praktische Werbeartikel stets gern als Geschenk gesehen. Ob Kaffeetassen, Schlüsselanhänger oder Regenschirme, es kommt bei der Auswahl darauf an, dass der Beschenkte dadurch einen regelmäßigen Nutzen erzielt.

Während Druckwerbung aus der Kategorie Flyer und Zeitungsbeilagen meist unbeachtet im Abfall landen und bei TV-Werbeunterbrechungen der Verbraucher oft die Zeit für den Gang in die Küche oder schnelle Erledigungen nutzt, so greift der Verbraucher gern nach einem praktischen Werbeartikel.

Die Auswahl der Maxilia GmbH bietet eine breit gefächertes Sortiment, das Ihnen erlaubt, Produkte zu wählen, die auch speziell für verschiedene Gruppierungen ausgesucht werden können. Während der Geschäftspartner als Handwerker weniger mit einer Shoppingtasche glücklich zu machen ist, werden Frauen sie sicherlich im Alltag gern benutzen. Zu einem Handwerker würden besser Caps oder eine Thermotasse passen.

Vorteile von Werbeartikeln

Die Sichtbarkeit einer Werbung beziehungsweise Ihres Unternehmensnames wird bei einem bedruckten Werbeartikel kontinuierlich bei dem Verbraucher oder Geschäftspartner in Erinnerung gerufen. Wenn dieser den Werbeartikel nutzt oder es sich um ein Standprodukt wie Zettelhalter auf dem Schreibtisch, handelt, fällt dieser immer wieder ins Auge. Nachweislich erhöht dies die Erinnerung an Ihren Unternehmensnamen und sorgt für die Ausbreitung Ihres Bekanntheitsgrades.

Für Ihren Erfolg bedeutet dies, dass sie langfristig auf diese Werbeform setzen können. Auch nach Monaten oder Jahren ist Ihr Werbeartikel noch beim Verbraucher präsent. Auf diese Weise erreichen Sie ihre Zielgruppe nachhaltig, denn potenzielle Kunden greifen bei Bedarf eher auf einen ihnen vertrauten Unternehmens- oder bekannten Produktnamen zurück, als dass sie sich vollständig neu orientieren.

Stammkunden können Sie mit Werbeartikeln eine Freude bereiten. Damit setzen Sie ein Zeichen der Wertschätzung und vermitteln dem Kunden das klassische Gefühl „Bei Ihnen ist der Kunde noch König“.

Vorteile von Berufskleidung und Unternehmensbedarf als Werbeartikel

Für den Unternehmenserfolg müssen Sie sich von Mitbewerbern abgrenzen. Auch hier steht die Steigerung des Bekanntheitsgrads im Vordergrund, aber auch das Vertrauen potenzieller Kunden zu erlangen. Dies erreichen Sie zum Beispiel durch bedruckte oder bestickte Berufsbekleidung, Fahnen oder wenn Sie Klebeband bedrucken lassen.

Eine einheitliche Berufsbekleidung unter den Mitarbeitern strahlt für Verbraucher Seriosität aus. Dies wird als ein Zeichen gewertet, bei dem das Unternehmen keine Kosten scheut, um einen guten Eindruck beim Kunden zu hinterlassen, anstatt schnell und ohne finanziellen Einsatz das große Geld machen zu wollen.

Damit schaffen Sie eine optimale Basis, um das Vertrauen potenzieller Kunden zu erhalten. Dies ist Grundvoraussetzung für die Neukundengewinnung. Mit bedruckten Außenflaggen zum Beispiel, machen Sie auf Ihr Unternehmen aufmerksam und erreichen unter vorbeifahrenden Autofahrern sowie Passanten zahlreiche Personen, die zu Ihrer Zielgruppe zählt. Auf diese Weise erhöhen Sie ebenfalls den Bekannheitsgrad Ihres Unternehmens, weil sich Verbraucher Namen merken, die sie visuell wahrnehmen und idealerweise öfter sehen.

Vorteile für Online-Shops und den Versandhandel

Wenn Sie zum Beispiel Ihr eigenes Klebeband bedrucken lassen, verschaffen Sie sich auch im Internetgeschäft beim Produktversand einen erfolgversprechenden Geschäftsvorteil. Meist haben Online-Käufer keine Stamm-Online-Geschäfte, sondern bestellen dort, wo gerade ein besonderes Angebot oder das Lieblingskleid gesichtet wurde. In vielen Fällen wird über Vermittler-Shops bestellt, sodass der Produkt-Firmenname kaum Beachtung findet.

Wenn Sie eine eigenes Klebeband bedrucken lassen, können Sie Ihre Artikel damit bekleben, um auf Ihren Unternehmensnamen aufmerksam zu machen. Wenn Sie Hinweis-Klebeband bedrucken lassen, wie zum Beispiel „Vorsicht Glas“ oder „nicht werfen„, so reduzieren Sie das Schadensrisiko Ihrer Versandware spürbar. Weniger Reklamationen werden die Folge sein. Für Sie bedeutet dies Kostenersparnisse und weniger Arbeitsaufwand.

Schauen Sie einfach bei Maxilia unter „Klebeband bedrucken“ rein und lassen sich von den zahlreichen Möglichkeiten inspirieren.

Maxilia-Werbeartikel für jeden Anspruch und Bedarf

Als Spezialisten für Werbeartikel und das Bedrucken oder Besticken dieser, bietet Ihnen das Expertenteam von Maxilia GmbH eine umfassende Auswahl in den verschiedensten Sektoren an. Vom einfachen Kugelschreiber über Werbegeschenke für Weihnachten, Geburtstage, Jubiläen oder Messen, bis hin zur Berufskleidung und vielen weiteren praktischen Details, steht Ihnen eine große Produktpalette zu Verfügung.

Erste Priorität hat die Qualität, die Sie hier erhalten. Diese ist erstrangig für die lange Haltbarkeit der Werbemittel sowie der Drucke und Bestickungen, damit Sie von allen genannten Vorteilen so lange wie möglich von diesem Werbeinstrument profitieren können.