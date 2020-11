Digitalisierung in der Gehaltsabrechnung – effektiv arbeiten

Das Gehaltsabrechnung Outsourcing ist ein wichtiger Teil der Digitalisierung. In den vergangenen Jahrzehnten hat die Lohnabrechnung in einem Unternehmen einen wichtigen Platz eingenommen. In der Regel gibt es separate Abteilungen. Das ist in allen Branchen ähnlich. Doch in den letzten Jahren hat sich hier viel getan. Inzwischen gibt es die Möglichkeit, ein Outsourcing bei der Lohnabrechnung durchzuführen.

Inwieweit hängt das Outsourcing mit der Digitalisierung zusammen?

Es gibt Unternehmen, die sich ganz auf die Lohnabrechnung fokussieren. Das heißt, die Mitarbeiter sind komplett darauf geschult, Lohnabrechnungen effektiv und nach den aktuellen Standards durchzuführen. Auch hier ist die Digitalisierung eine große Hilfe. Wenn sich ein Unternehmen entscheidet, einen Dienstleister für die Lohnabrechnung in Anspruch zu nehmen, muss hier nicht mit langem Papierkram gearbeitet werden. Das heißt, es ist möglich, die Datenübertragung heute direkt online durchzuführen.

Dabei muss Wert auf den Datenschutz gelegt werden. Dies ist möglich. Die Weiterleitung der Unterlagen wird in der Regel über eine spezielle App durchgeführt. Hier hat jeder Kunde seinen eigenen Bereich. Der Schutz erfolgt durch Sicherheitszertifikate. Daher ist es besonders wichtig, sich den Dienstleister für die Lohnabrechnung genau anzusehen und das Angebot zu prüfen.

Wie kann das Outsourcing lohnenswert sein?

Interessant ist die Frage, wie das Outsourcing der Lohnabrechnung für ein Unternehmen lohnenswert sein kann. Dabei kommt es natürlich auf das Unternehmen an. Die Lohnabrechnung ist in der Regel ein Bereich für sich. Nicht selten wird sie in Betrieben noch auf eine traditionelle Weise durchgeführt. Die Lagerung der Daten in den Akten und die Durchführung über alte Programme ist nicht nur effektiv, sie kann auch Probleme mit sich bringen. So gibt es immer wieder Änderungen in Bezug auf die Rechte und Pflichten der Unternehmen und der Arbeitnehmer.

Die Aus- und Weiterbildung der eigenen Mitarbeiter ist eine stetige Aufgabe. Diese kann auch Kosten mit sich bringen. Daher verzichten viele Unternehmen darauf, sie durchzuführen. Probleme bei den Abrechnungen sind keine Seltenheit. Durch die Inanspruchnahme von Outsourcing greifen Unternehmen auf Dienstleister zurück, die diese Aus- und Weiterbildung ihren Mitarbeitern stetig ermöglichen. Auf diese Weise lassen sich die Fehler reduzieren. Das ist von Vorteil für Arbeitnehmer und für Arbeitgeber. Gleichzeitig können die Mitarbeiter aus der Lohnabrechnung anderweitig eingesetzt werden.