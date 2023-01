Werbegeschenke bleiben im Trend – trotz digitalem Wandel

Unsere Welt wird täglich digitaler. Wir präsentieren das Unternehmen online mit einer Internetseite, wir verkaufen unsere Produkte in einem Onlinestore und machen über Online-Werbung auf uns aufmerksam. Unternehmen investieren immer mehr in Online-Marketing. Aber will der Mensch ausschließlich in einer digitalen Welt leben? Sind wir von Natur aus nicht vielmehr soziale Wesen, die den persönlichen Kontakt schätzen? Wir sagen ja. Zwar hat sich unsere Lebenswelt mit dem Internet maßgeblich verändert, aber Grundbedürfnisse bleiben bestehen. Der Mensch hat auch haptische Bedürfnisse: Menschen berühren andere Menschen, aber auch Dinge werden in die Hände genommen und mit mehreren Sinnen wahrgenommen. Für viele Unternehmen, besonders wenn es sich um Start-ups handelt, die ein besonders trendiges Image aufbauen möchten, hören sich Werbegeschenke zuerst altmodisch und angestaubt an. Aber die Klassiker, wie die Kaffeetassen mit Logo oder der Stoffbeutel bedrucken als Werbeartikel, erfüllen heute noch viele Funktionen, die zum Erfolg und der öffentlichen Wahrnehmung eines Unternehmens beitragen.

Werbeartikel erreichen die höchsten Erinnerungswerte

Die digitale Welt ist besonders flüchtig und rasend schnell. Das Internet ist in fast jeden Haushalt eingezogen.

Unsere Wahrnehmung ist beim Lesen einer Online-Zeitung vielleicht noch aktiviert. Aber wenn wir uns durch Twitter, Facebook, Instagram und TikTok scrollen, fällt diese auf ein niedriges Niveau. In Deutschland werden täglich auf Twitter 500 Millionen Tweets veröffentlicht. Auf Instagram wird jede Sekunde weltweit ein Foto hochgeladen und weltweit werden 176 Millionen in einer Internetminute angeschaut. Wir lassen uns also täglich von Text, Bild und Video berieseln, denn die Flut an täglichen Posts ist erschlagend. Und in der nächsten Stunde weiß man oftmals schon gar nicht mehr, wer was in welchem Video auf welchem Social Media Kanal gesagt hat. Etwas in den Händen zu halten hingegen ist etwas Beständiges und aktiviert mehrere Sinne. Deshalb erreichen Werbegeschenke mit 70 Prozent die höchsten Erinnerungswerte

Dem Gesamtverband der Werbeartikel-Wirtschaft zufolge werden die Werbegeschenke auch von 90 Prozent der Empfänger genutzt. Bei 62 Prozent bleiben die Artikel länger als ein Jahr im Besitz und man kann annehmen, dass sie auch regelmäßig genutzt werden. Bei der Nutzung wird sich der Beschenkte positiv an das Unternehmen erinnern, von dem er das Geschenk erhalten hat. Während Werbung im Fernsehen, Radio oder Internet oftmals passiv konsumiert wird, sind Werbeartikel zum Anfassen. Je praktischer der Nutzen eines Artikels für die Zielgruppe ist, desto besser. Denn man kann sich sicher sein, dass das Produkt genutzt wird und das Logo für das Umfeld sichtbar ist. Deshalb ist es vor der Auswahl des Artikels sehr wichtig, sich über die Bedürfnisse der Zielgruppe genau bewusst zu sein. Was können sie im Büro oder zu Hause gebrauchen? Was sind ihre Interessen, ihre Hobbys?

Werbeartikel wandern vom Messestand ins Büro oder ins Zuhause

Auf einer Messe steht natürlich die Optik des Messestandes im Mittelpunkt. Aber auch Werbegeschenke, die mit dem Firmenlogo bedruckt und farblich im Erscheinungsbild gehalten sind können wie Magnete die Besucher an den Stand locken. Ein bedruckter Stressball kann als Eisbrecher wirken und ein tiefgehendes Kundengespräch kann entstehen. Die Werbegeschenke sollten auch so gewählt sein, dass sie nicht nur optisch Aufmerksamkeit hervorrufen, sondern dass sie auch einfach mitzunehmen und zu transportieren sind. Ein Kugelschreiber als Werbeartikel und Schlüsselbänder mit Logo für die Messekarte sind praktisch und werden sofort genutzt.

Ihr Lebenszyklus überträgt sich auch auf das Büro. Somit wird die Marke täglich sichtbar und mit positiven Attributen verbunden sein. Werbegeschenke werden in Zukunft vielleicht eher Giveways und Goodies genannt– aber das ist nur eine Namensänderung, um sich dem englischsprachigen Jargon der digitalen Welt anzupassen. Vielleicht werden USB-Speicher und Bluethooth-Lautsprecher die Werbegeschenke der Zukunft, aber es werden immer noch Artikel bleiben, die mehr als nur ein Geschenk sind, sondern Wertschätzung ausdrücken und für die Kundenbeziehung fundamental bleiben.