Der Style von Neon – mit modernster LED-Technik

Neon strahlt im wahrsten Sinne des Wortes einen ganz besonderen Reiz aus, denn das Licht assoziieren wir mit dem Style amerikanischer Diner, dem Glamour von Rock’n’Roll und dem Look der 80er Jahre. Doch nicht nur in Bars, Cafés und Restaurants findet der bunte Schein von Neon Licht ein Zuhause, sondern auch in Ihren heimischen vier Wänden. Auf das Neongas können Sie dabei sogar ganz verzichten, denn in unserem Shop können Sie Neon Reklame kaufen, die dank moderner LED-Technologie umweltschonend, energiesparend und flexibel ist.

LED Schrift im Neon-Look – das Beste zweier Welten

Neon Reklame trägt Ihren Namen aufgrund des leuchtenden Gases, das sich im Inneren befindet. Das Edelgas ist relativ selten und bringt durch Gasentladungen in Glasröhren ein charakteristisches orangerotes Leuchten hervor. Andersfarbige Leuchtröhren benutzen andere Gase für die Leuchtreaktion (Helium ist blassrosa, Argon und Quecksilber sind blau, Neon und Quecksilber grün). Unabhängig vom eingefüllten Gas hat sich aber der Überbegriff Neonröhre durchgesetzt.

Und auch heute noch hat das Wort alleine einen enormen Kultcharakter, dabei finden Sie in der bunten LED Schrift ein mehr als ebenbürtiges Äquivalent, das durch den Einsatz der Leuchtdioden lichtstark und energiesparend ist, ohne dabei zu flackern oder zu summen. Anders als die fragilen in Form gebrachten Leuchtröhren bei Neon Reklame, sind LED Lichter in ihrer Neon-Form wesentlich stabiler. Besonders plastisch werden diese durch den hochwertigen Acrylic-Hintergrund, der das Leuchten noch einmal stärker zum Vorschein bringt.

Anders als Leuchtstoffröhren muss die LED Schrift auch nicht mit einem Edelgas befüllt werden, um zu Leuchten, das sich im Laufe der Jahre verflüchtigen kann. Stattdessen handelt es sich bei den Neon-Schildern aus hochwertige und hochflexible Silikon-Schläuche. Diese besitzen eine ganz besondere Biegsamkeit und lassen sich deswegen auch bestens in komplexe Formen bringen, ohne die für Glas typische Spannung zu erzeugen. Gleichzeitig erzeugt das Silikon eine angenehme Diffusion und verteilt das Licht der einzelnen Dioden so über die Buchstaben hinweg bzw. über die Form.

Sie müssen sich lediglich für die LED Schrift Ihrer Wahl entscheiden, Ihre Wunschfarbe und Ihren Wunschhintergrund wählen und schon machen Sie aus Ihrem Wohnzimmer einen trendigen Club, in dem jeder Abend zum echten Hingucker wird.

Ein bunter Blickfang, der an Clubs, Bars und Diner erinnert

Vielleicht haben Sie selbst noch eine schillernde Erinnerung an die Neonschrift über Ihrer Lieblingsbar, dem flackernden Schild am Billardsalon oder der Sehnsucht aus den Musikvideos der 80er Jahre. Für dieses spezielle Flair aus Romantik und Nachtleben steht nichts so sehr wie das surrende Neonlicht von Reklamen und Leuchtschildern. Dieses grelle Leuchten können Sie mit unserer LED Schrift nicht nur nachstellen, sondern sogar verbessern. Denn LEDs sind pflegeleicht, umweltfreundlich und bieten Ihnen ein langlebiges Vergnügen.

Das Beste daran: Sie haben in unserem die freie Wahl aus einem riesigen Sortiment unterschiedlicher Formen und Farben. Ob ein romantisches Lichtbild fürs Schlafzimmer, eine leuchtende Verzierung fürs Familienrestaurant, mehrfarbige Neonschilder für den ganz besonderen Touch oder aber ein leuchtender Impuls für das spielerische Gamingzimmer.

Statt einfach nur LEDs als indirekte Lichter in den Ecken zu verbergen, schaffen Sie mit der LED Schrift im Neon-Design einen eleganten Mix aus Lampe und Kunstwerk. Trotz ihrer flachen Silhouette schaffen die Neonlichter einen atmosphärischen Schimmer im ganzen Raum. Kaufen Sie Ihr Wunschschild aus LEDs und bestimmen Sie über Farbe und Größe, um die perfekte Lösung für Ihre vier Wände zu finden.

Da alle Lieferungen inklusive Netzstecker und Montagematerial kommen, brauchen Sie kein weiteres Zubehör, sondern können Ihre neue Lichtkunst gleich anbringen. Und weil es sich bei LEDs, Acrylglas und Silikon um besonders leichte Materialien handelt, fällt die Montage noch einmal leichter. Auch in der täglichen Anwendung zeigt sich, wie sicher und einfach Light Emitting Diodes inzwischen sind. Die LEDs laufen mit einer sicheren Spannung von nur 12 Volt, was deutlich unter klassischen Neonröhren liegt. Zudem müssen Sie sich um Glassplitter oder entweichende Gase keine Sorgen machen – ideal also mit kleinen Kindern oder Haustieren.

Das durchs Silikon aufgeweichte Licht der vielen kleinen LEDs schafft außerdem eine besonders angenehme und flackerfreie Ausleuchtung, ohne das typische Brutzeln und Summen von Neonröhren. Und weil so viel Langlebigkeit natürlich auch etwas Pflege braucht, machen alle Materialien Ihnen das feuchte Entstauben besonders leicht. Selbst bei Sonderwünschen müssen Sie auf Nichts verzichten, da der Einsatz so flexibler Materialien schon bei der Bestellung viele Vorteile mit sich bringt. Möchten Sie etwa Ihre Schriftart im Neondesign verwirklicht sehen? Das ist in den allermeisten Fällen kein Problem. Auf Wunsch erhalten Sie sogar langlebige Schilder für den Außenbereich – ideal für die Gastronomie oder aber lauschige Gartenparties in stilechtem Ambiente.

Ihr Leben in den Neonfarben Ihrer Träume

Unsere LED Schrift im Neonstil an Ihren Wänden ist nicht nur ein eleganter Wandschmuck und ein stylisches Statement, sondern bringt auch leuchtende Atmosphäre zu Ihnen nach Hause. Ob als Kaffeetasse in der Küche, als glühendes Herz im Schlafzimmer, als frecher Controller hinter dem PC oder als leuchtender Akzent in Ihrem Restaurant, Ihrer Bar oder Ihrer Eisdiele – LED und Neon sind die perfekte Kombination für stromsparende Leuchtmittel mit einem einzigartigen Flair. Nutzen Sie unser vielseitiges Angebot, unsere Flexibilität bei der Verarbeitung und unser hochwertiges Design, um Licht ins Dunkel zu bringen.