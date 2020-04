Viele Manager sind in den letzten Jahren zu der Überzeugung gelangt, dass ein schönes Büroumfeld positiv zur Steigerung der Produktivität beiträgt. Aus diesem Grund investieren sie eine Menge Geld in moderne Büroeinrichtung, um ihre Mitarbeiter zu motivieren und sie am Erfolg des Unternehmens teilhaben zu lassen. Wenn man die Kosten einer modernen Büroausstattung betrachtet, dann wird durch die Analyse deutlich, dass komplette Neuausrichtungen sehr teuer sein können.

Kleine Einzelstücke, wie zum Beispiel ein Rollcontainer, aber eine günstige Alternative darstellen. Schon kleine Dinge, wie der Container oder ein neuer Schreibtisch können die Motivation der Mitarbeiter deutlich heben. In diesem Szenarium wäre auch deutlich, dass sich die Beweggründe durchwegs vielfältig untermauern lassen. Es ist in Zeiten von erhöhtem Kostendruck auch nachvollziehbar, dass Firmen ihren Sparstift ansetzen. Gleichzeitig wird aber auch betont, dass sich durch die Etablierung eines Umfelds in den Büroräumlichkeiten die Chance auf Zufriedenheit heben lässt.

Ordnung schaffen mit System

Die meisten Unternehmen hatten zu der einen oder anderen Zeit das bekannte Szenario, dass sie einen bestimmten Teil oder ein bestimmtes Stück Papierkram finden müssen, können dies jedoch nicht. Indem Sie solche Dinge in geeigneten Rollcontainern ablegen können und so die Organisation ihres Arbeitsalltags besser steuern können, wird ebenso ein Motivationsfaktor geschaffen. Viele Kleinigkeiten werden damit zu keinem großen Problem mehr, weil sie sich organisieren und aufbewahren lassen.

Man stellt damit sicher, dass dies kein Problem mehr darstellt. Mit der Möglichkeit, jeden Ordner dort abzulegen, wo sich der Schreibtisch befindet, schafft man einen natürlichen Zugang zur Ordnung im unmittelbaren Arbeitsumfeld. Es ist nur mehr nötig, die Außenwand des Rollcontainers zu beschriften, damit man die abgelegten Dinge auch leicht wiederfinden könne. Wenn Sie das nächste Mal nach dem Ordner des neuen Kunden suchen, wissen Sie bereits, dass Sie ihn in der oberen Lade abgelegt haben. Noch nie war es so leicht, etwa schnell zu finden.

Verschiedene Ablagesysteme im Vergleich

Um Ordnung im Büro zu schaffen, haben sich die Hersteller unterschiedliche Systeme einfallen lassen. Es wurde bereits eingangs betont, dass sich dadurch auch die Kosten verändern können. Wenn mehr Geld ausgegeben werden kann, dann können auch ganze Büros von Grund auf neu eingerichtet werden. Wenn allerdings ein geringes Budget vorhanden ist, dann wird man auf Lösungen wie oben beschrieben zurückgreifen wollen.