Wie man mit Online Marketing neue Kunden gewinnen kann

Wenn ein Unternehmen wachsen soll, dann ist es natürlich auch wichtig, dass man neue Kunden gewinnt. Erst mit neuen Kunden können mehr Projekt abgeschlossen werden oder mehr Produkte verkauft werden. Es fließt dann das erforderliche Geld rein, um das Unternehmen ausrecht zu erhalten und hoffentlich auch zu wachsen. Daher sollte man es sich auch zur Pflicht machen fleißig in eine gezielte Kundengewinnung zu investieren.

Kundengewinnung hat höchste Priorität

Viele Unternehmer halten es für sehr wichtig neue Kunden zu gewinnen. Kein Wunder, denn von irgendetwas muss ja das Unternehmen leben. Leider sind aber nur die wenigsten mit ihren Ergebnissen zufrieden. Daher ist Handlungsbedarf erforderlich. Die Kundengewinnung ist schließlich sehr wichtig und hat Priorität Nummer eins.

Problematisch ist auch, dass viele Unternehmen sich lieber auf ihr Bauchgefühl verlassen. Sie gehen nicht methodisch vor. Natürlich ist das nachvollziehbar und unser Bauchgefühl lügt schließlich nie. Dies führt aber leider auch dazu sich weniger mit der Neukundengewinnung zu beschäftigen. Denn hier braucht man eine Methodik. Dies ist auch darauf zurückzuführen, dass so viel zu tun ist, dass der Vertrieb vergessen wird. Schließlich ist der Frust in der Neukundengewinnung auch sehr hoch. Es muss investiert werden und man braucht viel Geduld bis der erste Kunde da ist.

Erfolgsrezept für die Neukundengewinnung

Es liegt an jedem Unternehmen selber ein Erfolgsrezept für die Neukundengewinnung zu finden. Es ist hilfreich sich auf seine Stärken und Erfahrungswerte zu berufen. Beispielsweise kann man vom Inbound Marketing Gebrauch machen, um Leads online zu gewinnen. Hat man dazu erst einmal ein System aufgebaut, so erfolgt dieser Prozess automatisiert. Das Schöne ist, dass man hier gar nicht mehr so viel machen muss. Dazu eignet sich ein Sales Funnel sehr gut, mit dem man eine E-Mail Serie herausschickt und das Interesse bei den gesammelten Leads weckt.