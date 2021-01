Den Spielplan der EM 2021 als Werbemittel nutzen

Der Spielplan der EM 2021 steht bereits seit einer Weile fest und im Juni 2021 findet die ursprünglich für 2020 angesetzte Fußball-Europameisterschaft der Herren nun endlich statt. Aufgrund der hohen medialen und gesellschaftlichen Aufmerksamkeit sind Sportgroßveranstaltungen stets willkommene Anlässe für innovative Werbemaßnahmen. Auch für die EM 2021 sind Fanartikel unterschiedlichster Ausführungen erhältlich. Eine besonders kreative Möglichkeit ist es, beim Allesdrucker ihre Werbung direkt auf einem Spielplan der EM 2021 platzieren zu lassen.

Gezielt werben mit EM 2021 Fanartikel

Zum zweiten Mal finden sich auf dem Spielplan der Fussball EM 2021 24 Teilnehmer, die in zwölf verschiedenen europäischen Ländern den Europameister 2021 ausspielen. Fußballeuropameisterschaften gehören zu den größten Sportereignissen der Welt. Tausende Menschen werden diesem riesigen Sportereignis auf Fanmeilen, im Stadion und zu Hause vorm Fernseher beiwohnen. Fußball ist nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt der Volkssport Nummer eins.

Das gigantische Interesse an internationalen Fußballturnieren spiegelt sich in besonderer Weise auch in der Vielzahl EM 2021 Fanartikel wider. Dieser Sachverhalt zeigt deutlich auf, dass in diesen Großereignissen großes werberisches Potential steckt. Ein ideales Werbegeschenk im EM Jahr 2021 vereint Ihre Werbebotschaft mit einem EM 2021 Fanartikel. Ein solches Produkt wäre etwa der Spielplan der EM 2021, individualisiert mit Ihrer Werbung.

Präsent während des Turniers mit Werbung auf Spielplan zur EM 2021

Fußball-Europameisterschaften sind nicht nur für Fußballfans eine ganz besondere Zeit. Auch im Juni 2021 wird wieder sehr viel mediale und gesellschaftliche Aufmerksamkeit auf König Fußball gerichtet sein. Bereits vor dem Turnier dreht sich bei vielen Menschen alles um das anstehende Großereignis. Aus diesem Hype lässt sich besonders aus Werbeperspektive Kapital schlagen. Die Menschen sind in dieser Zeit verrückt nach jedem EM 2021 Fanartikel.

Weiterhin hat die Vorfreude und das brüten über dem Spielplan zur EM 2021 einen ganz besonderen Reiz. Machen Sie sich diese Situation zunutze und senden Sie Ihren Kunden zur EM 2021 das optimale Werbegeschenk. Die Statistik-Leidenschaft vieler Fußballfans sowie das ohnehin große Interesse an einem kreativen EM 2021 Fanartikel lassen sich perfekt mit ihrem Werbewunsch kombinieren. So können Sie mithilfe des Spielplans von allesdrucker.de bei ihren Kunden wie von alleine über das gesamte Turnier hinweg Pluspunkte sammeln.

Spielplan zur EM 2021 in unterschiedlichen Ausführungen

Der Spielplan zur EM 2021 ist bewusst so gestaltet worden, dass Ihre Werbung gut sichtbar in zentraler Position platziert werden kann. Er ist nassfest und lichtundurchlässig, sodass er auch für Außenbereiche geeignet ist. Der beliebte EM 2021 Fanartikel wird in fünf üblichen Größen angeboten. So stehen DIN A2, DIN A1, 70 x 50 cm, 100 x 70 cm und 140 x 100 cm zur Auswahl. Zudem gibt des den Spielplan der EM 2021 auch noch in einer riesigen Ausführung mit 335 cm x 174 cm Größe. Dies entspricht dem Standardmaß für Bauzaunplanen.

Aufgrund der Größe wird der Spielplan entsprechend auf einem Werbeplanenmaterial gedruckt und ist am Rand rundum verstärkt und lässt sich dank Ösen im Abstand von jeweils 50 cm wunderbar befestigen. In dieser Größenordnung eignet sich der Spielplan perfekt für Fertigungshallen oder Baustellenzäune. Auf diese Weise wird Ihre Werbung garantiert tagtäglich von vielen Menschen wahrgenommen.

So bekommen Sie ihre Werbung auf den Spielplan der EM 2021

Im unteren Abschnitt des Spielplans ist ausreichend Platz, der mit Ihrer Werbung gefüllt werden kann. Dabei wirkt ihre Werbebotschaft trotzdem nicht aufdringlich, sondern nimmt sich neben dem im Fokus stehenden Spielplan dezent zurück, ohne übersehen zu werden.

Um den Spielplan zur EM 2021 mit ihrer Werbung erstellen zu lassen, ist nicht viel Aufwand nötig. Sie können Ihre Wunschwerbung ganz einfach per E-Mail beauftragen. Das optimale Ergebnis erhalten sie also, wenn sie die gewünschte Werbung zusammen mit allen notwendigen Informationen per E-Mail einsenden. Anschließend werden ihre Wünsche von Gestaltern und Layoutern entsprechend umgesetzt. Ihr Werbelayout wird so auf dem EM 2021 Fanartikel professionell und optimal in den Spielplan der EM 2021 integriert.

Da sowohl Digitaldruck als auch Rollenoffsetdruck angeboten werden, ist es etwa kleinen Firmen oder Vereinen möglich, den Spielplan zur EM 2021 mit ihrer Werbung versehen zu lassen. Da sich der Rollenoffsetdruck erst ab einer Abnahme von mindestens 50 Exemplaren rechnet, sinkt jedoch der Stückpreis ab diesem Wert drastisch. Aufgrund der entstehenden Ersparnis ist der Spielplan zur EM 2021 mit Werbebotschaft auch für Großabnehmer zu empfehlen.

Kunden im Gedächtnis bleiben mit Spielplan zur EM 2021

Werbung erzielt immer dann die größten Erfolge, wenn Sie die Menschen in den Bereichen erreicht, in denen Sie emotional investiert sind. Das ist in besonderer Weise bei sportlichen Großereignissen der Fall. Der Spielplan der EM 2021 ist dabei das perfekte Werbegeschenk, da er Fußballbegeisterten alle wichtigen Informationen zum Turnier auf einen Blick bietet und gleichzeitig Ihre Werbung in prominenter Position zeigt. Da der Spielplan zur EM 2021 neben den Begegnungen auch Anstoßzeiten und den Spielort aufführt, wird er für viele Ihrer Kunden zum wertvollen Werkzeug.

Er wird bei einigen für einen ganzen Monat jeden Tag zum Einsatz kommen, um über Gruppenausgängen zu grübeln oder die Chancen von Underdog-Teams zu berechnen. Welche Ergebnisse müssen erzielt werden, damit schwächeren Nationen eine Überraschung gelingen kann oder wie hoch müssen favorisierte Mannschaften verlieren, damit sie bereits in der Gruppenphase scheitern? Diese Leidenschaft für Rechenspielchen und Überlegungen sorgen dafür, dass Werbebotschaft während des gesamten Turniers bei Ihren Kunden präsent ist. So bleiben Sie Ihnen wie von selbst auf eine positive Art und Weise im Gedächtnis.