Hochwertige Werbeartikel günstig online bestellen

Individuelle, mit Ihrem Motiv personalisierte Werbeartikel schaffen einen Wiedererkennungswert. In der Kundengewinnung und Kundenbindung, auf Messen und als Giveaways bieten sich bedruckte Werbemittel an. Ihr Motiv sorgt für die Einzigartigkeit des Druckprodukts und legt den Grundstein für ein Werbemittel, das Ihren Erfolg steigert und das seine Wirkung nicht verfehlt.

Druck- und Produktqualität beim Werbeartikel bedeutsam

In erster Linie sehen Sie sich nach Werbemitteln um, die zu Ihrem Sortiment oder zur Philosophie Ihres Unternehmens passen. Doch schon an zweiter Stelle stehen die Qualitätsfaktoren. Nur hochwertige, praktische und brauchbare Werbeartikel können überzeugen und den von Ihnen gewünschten Effekt erzielen. Fakt ist, dass sich Werbemittel in bester Qualität auszahlen und ideal für eine Bedruckung mit Ihrem Wunschmotiv sind. Je nach Einsatzbereich und Einsatzzweck können Sie den farbechten und leuchtstarken Druck Ihres Logos, einer Botschaft, einem außergewöhnlichen Design oder eines Motivs nach Ihrem Anspruch vornehmen lassen.

Die ganze Abwicklung ist heute online möglich. Das heißt für Sie, dass Sie sich für Ihre Werbeartikel mit Druck nicht nach einem Anbieter an Ihrem Standort umsehen müssen. Suchen Sie sich Ihre favorisierten Werbeartikel online aus und laden die Druckdaten für Ihren Auftrag ebenfalls online hoch. Wenn Sie Ihre Kunden, Ihre Mitarbeiter oder Messebesucher beeindrucken wollen, sind Werbeartikel in nachhaltiger Qualität und mit einzigartigem Aufdruck eine gute Entscheidung.

Ihre Botschaft in einem Werbeartikel stilvoll verpackt

Heben Sie sich von Ihren Mitbewerbern ab und setzen Akzente, die Sie ins Gespräch und in Erinnerung bringen. Ganz nach Ihrem Anspruch können Sie Tassen, Kissen, Anhänger oder Handyhüllen und Couponbogen oder Klatschpappen mit Ihrem Motiv gestalten. Alle Werbeartikel sind funktional und optisch ansprechend. Mit Ihrem personalisierten Aufdruck spiegeln Sie Ihre Ausrichtung wider und vermitteln die von Ihnen erzeugte Botschaft auf besonderem Weg. Neben dem gewerblichen Einsatz eignen sich bedrucke Werbemittel sehr gut für Vereins- und Firmenfeiern, für große Veranstaltungen und als Geschenke für die Familie.

Viele Werbeartikel sind in kleinen Auflagen bestellbar und daher auch als private Präsente mit einer persönlichen Botschaft geeignet. Entscheiden Sie sich für Werbeartikel, die auf den ersten Blick begeistern und die Ihnen eine gute Position verschaffen. So bleiben Sie im Gedächtnis und können sich darauf verlassen, dass man sich bei Betrachtung des personalisierten Werbegeschenks an Ihr Unternehmen erinnert.

Welche Auflösung für den Druck?

Je höher die Auflösung Ihrer Bilder und Grafiken ist, desto ausdrucksstärker und hochwertiger wird der Aufdruck. Wenn Sie Ihre Werbeartikel im CMYK Modus in Farbe gestalten wollen, sollte die Auflösung Ihrer Vorlagen mindestens 300 dpi, besser aber 600 dpi betragen. Diese Werte sind nicht nur bei Farbdrucken, sondern auch bei Motiven mit Graustufen wichtig. Haben Sie die Vorlage als Bitmap oder mit filigranen Linien als Strichbild gespeichert, ist eine Auflösung von 600 dpi empfohlen. Finden Sie Ihren Werbeartikel oder entscheiden sich für Werbemittel, die Sie aus den verschiedenen Angeboten zusammenstellen.

Sie können unterschiedliche Produkte mit dem gleichen Aufdruck designen und so für jeden Kunden das passende Werbegeschenk zur Hand haben. Da alle Produkte qualitativ hochwertig, praktisch und funktional sind, liegen Sie mit diesen Werbeartikeln immer richtig und sorgen für Begeisterung.

Der Onlinedruck und seine Vorteile im Überblick

Warum sollten Sie Werbeartikel online gestalten und den Druck ganz einfach online in Auftrag geben? Mit dieser Option sparen Sie viel Zeit und können unnötige Kosten vermeiden. Das Angebot, online Werbeartikel auszuwählen und sie mit einem Druck zu designen, fällt durch die günstigen Konditionen für nachhaltige Qualität auf. Viele lokale Druckereien liegen über dem Preis und haben durch ihre standortspezifischen Kosten keine Möglichkeit, so günstige Werbeartikel in top Qualität zu produzieren.

Ein weiterer Vorteil beruht auf der enormen Zeitersparnis. Nachdem Sie die Vorlage für den Aufdruck hochgeladen und den Auftrag ausgelöst haben, brauchen Sie sich um nichts mehr kümmern. Sie erhalten eine Information, wenn Ihre Werbemittel in den Versand gehen und kurz darauf zugestellt werden. Ihnen bleibt deutlich mehr Zeit für Ihr Kerngeschäft oder zum Beispiel für die Vorbereitung einer Messe, für die Sie die Werbeartikel bestellt haben. Alle Informationen zum Druck und zu den Produkten sind vor der Bestellung ersichtlich und daher transparent.

Die Bezahlung für Ihre Werbeartikel können Sie, zum Beispiel bei PinguinDruck, ganz einfach mit PayPal vornehmen. Lange Wartezeiten entfallen und der Versand erfolgt versichert, sodass Sie von einer zuverlässigen Lieferung der Werbeartikel profitieren werden.